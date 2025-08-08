La clave del arco de la Tribuna Cataldi: los números favorables de Peñarol ante Nacional en el Campeón del Siglo de cara a un nuevo clásico

Peñarol recibirá a Nacional este sábado a la hora 15.00 en el Estadio Campeón del Siglo en un clásico correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros intentarán hacer valer la joven estadística favorable que tienen ante los tricolores en su escenario.

Esa estadística tiene un componente muy especial: en el arco que da a la Tribuna Cataldi , donde se aposta la hinchada de Peñarol, los aurinegros señalaron la mayor cantidad de sus goles contra Nacional mientras que los tricolores solo pudieron marcar uno .

Se llevan jugados ocho clásicos en el estadio de Peñarol que fuera construido en 2016 pero que tuvo que esperar hasta 2019 para recibir a los tricolores.

Fecha Torneo Resultado Goles Juez 12-5-2019 Apertura 2019 1-1 Cristian Rodríguez (P) en contra y Guzmán Corujo (N) en contra Esteban Ostojich 13-12-2020 Intermedio 2020 Peñarol 3-2 Fabricio Formiliano, David Terans, Ariel Nahuelpan (P); Gabriel Neves, Santiago Rodríguez (N) Pablo Giménez 3-2-2021 Clausura 2020 0-0 Andrés Matonte 22-7-2021 Sudamericana 2021 Nacional 1-0 Guzmán Corujo (N) Anderson Daronco 31-10-2021 Clausura 2021 0-0 Andrés Matonte 27-2-2022 Apertura 2022 Peñarol 1-0 Pablo Ceppelini (P), de penal Leodán González 1-4-2023 Apertura 2023 Peñarol 2-0 Kevin Méndez, Ignacio Laquintana (P) Christian Ferreyra 29-3-2024 Apertura 2024 0-0 Mathías De Armas

El partido de este sábado se jugará sin hinchas por la sanción de dos partidos a puertas cerradas que Peñarol recibió de parte de la Comisión Disciplinaria de la AUF por los incidentes generados por sus hinchas en el clásico de la final del Torneo Intermedio que se jugó en el Estadio Centenario el 6 de julio y donde los aurinegros ganaron 5-3 por penales.

Tres de los ocho clásicos del Campeón del Siglo se jugaron sin hinchas pero a causa de la pandemia de coronavirus.

El primero fue el del Intermedio de 2020, definido cerca de la hora con un gol del argentino Ariel Nahuelpán, luego de que Sergio Rochet le atajara un penal a Agustín Álvarez Martínez.

El del Clausura 2020, poco después y jugado en febrero de 2021, tampoco tuvo público y salió 0-0, resultando expulsados Cristian "Cebolla" Rodríguez en Peñarol y Armando Méndez en Nacional.

El último sin gente fue la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 donde Nacional ganó por única vez con un agónico gol de Guzmán Corujo.

El triunfo tuvo un sabor amargo para Nacional que en la ida, en el Gran Parque Central, había perdido 2-1 y entonces el gol de visitante definía una serie empatada en puntos y goles. Además, el triunfo de Nacional llegó en una acción fuera de contexto tras un trámite de partido en el que Peñarol controló siempre el ritmo y las acciones del juego.

Desde ese gol de cabeza de Corujo siguieron cuatro partidos con dos triunfos de Peñarol y dos empates. Nacional no marcó goles y lleva 360 minutos sin festejar en el Campeón del Siglo.

En materia de goles, Peñarol aventaja a Nacional con siete anotaciones contra cuatro. No hay ningún jugador que haya marcado más de un tanto, salvo Corujo que hizo uno a favor y uno en contra.

El primer gol clásico del historial del Campeón del Siglo fue también en contra, del Cebolla Rodríguez, y lo celebró Nacional, cuando Gonzalo Bergessio atacaba un córner lanzado al segundo palo.

Nacional marcó tres de sus cuatro goles sobre la Tribuna Guelfi, donde van los hinchas visitantes en el Campeón del Siglo, y solo uno sobre la Cataldi, donde se aposta la hinchada de Peñarol. El único gol que tuvo hinchas fue el que hizo el Cebolla en contra.

Peñarol, por su parte, celebró seis de sus siete goles de cara a la Cataldi y solo uno, el de Nahuelpan, contra la Guelfi.

Los goles que fueron celebrados por hinchas fueron los de Corujo, en contra, al intentar marcar un centro de tiro libre colocado para el ingreso de Fabricio Formiliano, uno de Pablo Ceppelini, el único marcado de penal, y los de Kevin Méndez e Ignacio Laquintana del Apertura de 2023.

Ese partido, en el que Alfredo Arias era el técnico de Peñarol y Álvaro Gutiérrez el de Nacional, fue el último clásico en el que el aurinegro resultó vencedor.

Ahí Nacional inició una racha de 10 clásicos sin perder con seis empates y cuatro victorias. De los seis empates, tres partidos fueron a penales ganando Nacional dos y Peñarol uno. Ambos celebraron un Torneo Intermedio por la vía de los penales.