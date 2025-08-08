Mirá por qué Barcelona decidió que Ronald Araujo perdiera la primera capitanía del club

Barcelona de España decidió este viernes devolverle la capitanía del primer equipo al arquero alemán, Marc-André Ter Stegen luego de que el futbolista aceptara firmar el informe médico para presentar ante LaLiga de España, por lo que ahora el uruguayo Ronald Araujo dejó en solo 24 horas, de ser el primer capitán del club.

Como informó Referí este jueves, el club catalán le abrió esta semana un expediente disciplinario, en mitad del conflicto entre la institución y el jugador provocado tras la lesión del alemán.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André Ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", anunció el conjunto blaugrana en un comunicado.

Y agregaba: "Mientras dure esta situación, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo".

Lo que sucedió este viernes

Si Ter Stegen no firmaba, una de las nuevas incorporaciones del club, el inglés Marcus Rashford, no iba a poder ser inscripto por Barcelona.

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia que tendrá Ter Stegen tras la operación, para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Finalmente, este viernes ambas partes llegaron a un acuerdo, luego de un buen tiempo, y el arquero alemán firmó el informe médico, por lo que vuelve a ser el primer capitán. En solo 24 horas, Ronald Araujo pasó de ser primer capitán a volver a ser el segundo.

"El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica", informó este viernes el club en un comunicado.

Y añadió: "Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato".