El Observador / Fútbol Internacional / BARCELONA

La fuerte decisión de Barcelona con la capitanía de Ter Stegen y cómo repercute en Ronald Araujo

El FC Barcelona anunció su decisión con la capitanía del golero alemán Marc-André Ter Stegen, uno de los capitanes el equipo junto a Ronald Araujo

7 de agosto 2025 - 11:51hs
Araujo y Ter Stegen reciben la Copa del Rey de parte del Rey Felipe

Foto: AFP

El FC Barcelona anunció el jueves haber retirado la capitanía a Marc-André Ter Stegen tras haberle abierto esta semana un expediente disciplinario, en mitad del conflicto entre club y jugador provocado tras la lesión del alemán.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", anunció el conjunto blaugrana en un comunicado.

Mientras dure esta situación, "las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añadió.

Araujo y Ter Stegen reciben la Copa del Rey de parte del Rey Felipe

El origen del encontronazo entre Ter Stegen y FC Barcelona

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, rechaza que el Barça comunique su expediente médico a LaLiga para que la instancia evalúe su tiempo de indisponibilidad.

Ronald Araujo en la gira de Barcelona en Corea del Sur
URUGUAYOS

El futuro de Ronald Araujo: un equipo inglés mostró interés en el uruguayo

Ronald Araujo en la gira asiática de FC Barcelona
URUGUAYOS

"Todavía no han visto al mejor Ronald": Araujo habló sobre su continuidad en Barcelona y contó cómo se encuentra "mentalmente" para la nueva temporada

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de Ter Stegen tras la operación para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Pero el rechazo del jugador, cuyo puesto se ve amenazado por la llegada del exportero del RCD Espanyol Joan Garcia y la renovación de veterano Wojciech Szczesny, hace imposible esta operación.

En dificultades financieras en los últimos años y a la espera de la reapertura del remodelado Camp Nou, su icónico estadio, el Barcelona, campeón de España la pasada temporada, considera que la posición de Ter Stegen podría causarle un perjuicio deportivo y económico.

Ter Stegen, último representante del equipo que ganó la última Liga de Campeones en 2015, entonces dirigido por Luis Enrique, se expone a duras sanciones, según el reglamento de LaLiga, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato.

AFP

Temas:

Barcelona Ter Stegen Ronald Araujo

