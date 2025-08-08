Darwin Núñez llegó a Alemania para hacerse los exámenes médicos con su nuevo club, Al-Hilal; mirá la imponente suma que ganará solo como salario anual, que triplica la que percibía en Liverpool

Darwin Núñez ya arribó en este avión a Alemania para realizarse los exámenes médicos con el que será su nuevo club, Al-Hilal

Darwin Núñez consiguió el permiso de su técnico Arne Slot en Liverpool y de la propia institución, para viajar a la ciudad de Colonia, en Alemania, a realizarse los exámenes médicos para firmar contrato con el que será su nuevo club, Al-Hilal , y por el que firmará un contrato de tres años. A su vez, también se conoció el salario anual que percibirá.

El pasado miércoles se informó que Darwin Núñez estaría a punto de ser traspasado al club saudita por cerca de 61 millones de dólares,

Medios ingleses informan que Darwin Núñez viajó en un avión privado este viernes a la ciudad de Colonia en Alemania y allí se hará los análisis clínicos y médicos. En ese país, a su vez, Al-Hilal, viene realizando su pretemporada.

El salario anual que percibirá Darwin Núñez

Darwin Núñez jugará con estrellas mundiales del fútbol en su nuevo club, Al-Hilal.

Según informa el diario inglés The Mirror, el salario anual del uruguayo será impresionante.

"Darwin Núñez cobrará un salario colosal de 20 millones de libras al año (US$ 27 millones al año)", informa el citado medio.

De esa manera, percibirá prácticamente el mismo sueldo que Mohamed Salah en Liverpool, y un poco más que el capitán del equipo, Virgil Van Dijk.

"El siguiente en la lista es Mohamed Salah, futuro excompañero de Núñez en Liverpool, con 20,3 millones de libras, seguido de Carlos Casimiro, de Manchester United, y otro jugador de los reds, Virgil Van Dijk, ambos con 18,2 millones de libras", apunta The Mirror.

Según distintos medios ingleses, hasta ahora, Darwin Núñez en Liverpool percibía unos US$ 7 millones por año.