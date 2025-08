Darwin Núñez a punto de salir de Liverpool y a un exótico destino: mirá los millones de dólares de su transferencia y lo último que dicen los medios

La llegada en este mercado de traspasos de jugadores de ataque como el alemán Florian Wirtz o el delantero francés Hugo Ekitike amenazaban con restar minutos de juego a Núñez.

El Liverpool, que ha invertido ya 300 millones de euros en esta ventana de fichajes, está decidido a romper el récord de Inglaterra por el delantero sueco Alexander Isak, por quien el Newcastle pide cerca de 150 millones de libras (199 millones de dólares).

La venta del uruguayo aumentaría los ingresos del Liverpool en este mercado a cerca de 230 millones de dólares, tras las ventas del colombiano Luis Díaz, Jarrell Quansah, Caimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold y Tyler Morton.

Al Hilal's Saudi defender #78 Ali Lajami (bottom) and Senegalese defender #03 Kalidou Koulibaly celebrate after winning the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between England's Manchester City and Saudi's Al-Hilal at the Camping World sta

Ali Lajami y Kalidou Koulibaly festejan el histórico triunfo de Al Hilal

Foto: AFP