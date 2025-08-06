Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / ENCUESTA

La inseguridad continúa siendo principal preocupación aunque desciende por tercera medición consecutiva, según estudio de Equipos

El documento asegura que "en los últimos tres ciclos de gobierno se ha registrado el mismo fenómeno", un "fuerte incremento en el año electoral" y luego cae "en el primer año de gestión"

6 de agosto 2025 - 22:32hs
Foto de archivo. Patrullero de la Policía en la noche
Foto de archivo. Patrullero de la Policía en la noche Foto: Leonardo Carreño.

La inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los uruguayos, aunque desciende por tercera medición consecutiva, según la última encuesta de Equipos Consultores.

Cuando se les pregunta a los ciudadanos que seleccionen el principal problema del Uruguay, un 31% afirma que es la "inseguridad". Otro 14% se inclina por el "desempleo" y un 11% por la "situación económica".

"Problemas sociales", "drogas" y "los políticos" son mencionados por el 5% de la población, mientras que "educación" y "gobierno" caen al 4%. "La actitud de la gente" y la "inflación" registran el 3% de las molestias, según los datos divulgados esta noche por Subrayado de Canal 10.

Más noticias
negro dijo que buscan generar un modelo uruguayo para combatir la inseguridad: nadie hasta ahora ha logrado dar soluciones esperadas
ENCUENTROS POR SEGURIDAD

Negro dijo que buscan generar un "modelo uruguayo" para combatir la inseguridad: "Nadie hasta ahora ha logrado dar soluciones esperadas"

Pablo Mieres y Guido Manini Ríos
SEGURIDAD

"Más vale tarde que nunca" y "presentación muy seria": Manini Ríos y Mieres valoraron el programa de seguridad del gobierno

Principales preocupaciones en Uruguay
Principales preocupaciones en Uruguay

Principales preocupaciones en Uruguay

A los encuestados se les preguntó por cuál es el segundo principal problema del país y en esta mención la "inseguridad" y el "desempleo" alcanzaron un 14% de las respuestas.

En la segunda instancia, la "situación económica" y los "problemas sociales" llegaron al 9%.

Entre las dos menciones, la "inseguridad" ocupa el primer puesto con el 45% de las preocupaciones, aunque sostienen que cae "por tercera medición consecutiva" y que se ubica "por debajo del 50%". Este dato no se alcanzaba desde fines de 2023.

Últimas mediciones de los principales preocupaciones en Uruguay
Últimas mediciones de los principales preocupaciones en Uruguay

Últimas mediciones de los principales preocupaciones en Uruguay

"En los últimos tres ciclos de gobierno se ha registrado el mismo fenómeno: luego de un fuerte incremento en el año electoral, las menciones a la inseguridad caen al año siguiente, en el primer año de gestión", aseguró el informe de Equipos.

Otros de los datos que señaló la encuestadora es que "los problemas sociales se mantienen en niveles altos" y que "ubican en el cuarto lugar en el ranking de preocupaciones, desplazando a la educación luego de 15 años".

Principales preocupaciones en Uruguay por años
Principales preocupaciones en Uruguay por años

Principales preocupaciones en Uruguay por años

A su vez, "el desempleo preocupa más en el interior del país", mientras que el área metropolitana "la inseguridad es el principal problema mencionado".

Principales preocupaciones de los uruguayos por ubicación geográficas
Principales preocupaciones de los uruguayos por ubicación geográficas

Principales preocupaciones de los uruguayos por ubicación geográficas

Ficha técnica:

El estudio fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos presenciales y 402 telefónicos, conformando un total de 1.106 casos.

Temas:

inseguridad Equipos Consultores

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10
MEDIOS

Figura de Subrayado se despide después de 17 años en Canal 10: "Me voy súper agradecido"

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Se complicó la habilitación de unos de los fichajes de Peñarol, que ya fue presentado, y el club hace gestiones contrarreloj para que pueda estar en el clásico y la Copa Libertadores

Fachada de la sede central del Mides, en Montevideo
POLICÍA

Dos empresarios condenados por estafa millonaria a través de una maniobra que afectó a cientos de beneficiarios de garrafas del Mides

Chofer sufrió hundimiento de cráneo tras pelea con un guarda que le pegó tres veces con una matera; piden domiciliaria nocturna para el agresor
LAVALLEJA

Chofer sufrió hundimiento de cráneo tras pelea con un guarda que le pegó tres veces con una matera; piden domiciliaria nocturna para el agresor

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos