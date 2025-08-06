La inseguridad continúa siendo principal preocupación aunque desciende por tercera medición consecutiva, según estudio de Equipos

Foto de archivo. Patrullero de la Policía en la noche Foto: Leonardo Carreño.

La inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los uruguayos , aunque desciende por tercera medición consecutiva, según la última encuesta de Equipos Consultores .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Cuando se les pregunta a los ciudadanos que seleccionen el principal problema del Uruguay, un 31% afirma que es la "inseguridad" . Otro 14% se inclina por el "desempleo" y un 11% por la "situación económica".

"Problemas sociales", "drogas" y "los políticos" son mencionados por el 5% de la población, mientras que "educación" y "gobierno" caen al 4%. "La actitud de la gente" y la "inflación" registran el 3% de las molestias, según los datos divulgados esta noche por Subrayado de Canal 10.

SEGURIDAD "Más vale tarde que nunca" y "presentación muy seria": Manini Ríos y Mieres valoraron el programa de seguridad del gobierno

ENCUENTROS POR SEGURIDAD Negro dijo que buscan generar un "modelo uruguayo" para combatir la inseguridad: "Nadie hasta ahora ha logrado dar soluciones esperadas"

A los encuestados se les preguntó por cuál es el segundo principal problema del país y en esta mención la "inseguridad" y el "desempleo" alcanzaron un 14% de las respuestas .

En la segunda instancia, la "situación económica" y los "problemas sociales" llegaron al 9%.

Entre las dos menciones, la "inseguridad" ocupa el primer puesto con el 45% de las preocupaciones, aunque sostienen que cae "por tercera medición consecutiva" y que se ubica "por debajo del 50%". Este dato no se alcanzaba desde fines de 2023.

Últimas mediciones de los principales preocupaciones en Uruguay Últimas mediciones de los principales preocupaciones en Uruguay Foto: Equipos Consultores

"En los últimos tres ciclos de gobierno se ha registrado el mismo fenómeno: luego de un fuerte incremento en el año electoral, las menciones a la inseguridad caen al año siguiente, en el primer año de gestión", aseguró el informe de Equipos.

Otros de los datos que señaló la encuestadora es que "los problemas sociales se mantienen en niveles altos" y que "ubican en el cuarto lugar en el ranking de preocupaciones, desplazando a la educación luego de 15 años".

Principales preocupaciones en Uruguay por años Principales preocupaciones en Uruguay por años Foto: Equipos Consultores

A su vez, "el desempleo preocupa más en el interior del país", mientras que el área metropolitana "la inseguridad es el principal problema mencionado".

Principales preocupaciones de los uruguayos por ubicación geográficas Principales preocupaciones de los uruguayos por ubicación geográficas Foto: Equipos Consultores

Ficha técnica:

El estudio fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos presenciales y 402 telefónicos, conformando un total de 1.106 casos.