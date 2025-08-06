"Me acabo de ir": la respuesta de Lacalle Pou cuando le pidieron que vuelva a ser presidente en un acto del Espacio 40

Luis Lacalle Pou y Javier García en acto del Espacio 40

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó del aniversario del Espacio 40, dónde no faltaron los elogios al gobierno que encabezó entre 2020 y 2025 y el pedido de militantes blancos de que volviera a la Presidencia que hoy ocupa el frenteamplista Yamandú Orsi.

"¡Volvé Luis!", le dijeron desde abajo del escenario a lo que el expresidente respondió: "Me acabo de ir". La reacción del Lacalle Pou despertó risas entre los concurrentes al acto desarrollado este miércoles en el Prado en ocasión del 17° aniversario del sector.

El expresidente ya había dado pistas de un eventual retorno a la contienda electoral, por ejemplo cuando en su última día de gestión. "Por supuesto que lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir, corrigiendo por supuesto. Y creo que hablo en nombre de todos los que integraron el gobierno, cómo no volver a vivirlo si no hay cosa más linda que servir al país de uno”, dijo Lacalle Pou antes de entregarle el mando a Orsi.

También se expresó en el mismo sentido en la Convención Nacional de los blancos, celebrada el sábado 28 de junio. "Miro para mañana. ¿Y qué viene después del sábado 28? Una adivinanza bien difícil. El 29", dijo en alusión a las elecciones del 2029.

El líder de los blancos recibió este miércoles una placa homenaje del Espacio 40 hacia su persona por encabezar el pasado gobierno. "Muy breve. Gracias por ayer, gracias por hoy. Siempre en mi corazón, muchas gracias", dijo Lacalle Pou, según consignó el diario El País. El acto de esta noche también contó con el líder del Espacio 40, el senador Javier García, y otros referentes del sector como el también senador Sebastián da Silva. También estuvo presente Álvaro Delgado, como presidente del Directorio del Partido Nacional.