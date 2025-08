Chofer sufrió hundimiento de cráneo tras pelea con un guarda que le pegó tres veces con una matera; piden domiciliaria nocturna para el agresor

PARLAMENTO Desarme civil "no está dentro de la gestión del Ministerio del Interior", aseguran en bancada del Frente Amplio tras reunión con Negro

Sin embargo, la secuencia no duró más de 30 segundos porque el guarda le dio dos golpes en la cabeza a la víctima y lo dejó inconsciente. La fiscal Marlene Canosa, de 2° Turno, solicitó la imputación del agresor quien está cumpliendo medidas cautelares de no acercamiento.

La situación se agravó dado que el chofer sufrió varias lesiones en su cabeza, entre ellas, hundimiento de cráneo lo que derivó en que no pudiera seguir trabajando durante meses tras un certificado médico que sigue vigente.

La fiscal prevé pedir una condena por un delito de lesiones graves y no gravísimas, lo que implica que el agresor no vaya a prisión. De hecho, según supo El Observador con fuentes del caso, se prevé que el hombre sea condenado a dos años de prisión domiciliaria nocturna.

El argumento de la fiscal Canosa es que la víctima, si bien tuvo consecuencias graves, no son irreversibles y se basa en un informe forense que afirma eso. Sin embargo, la defensa del hombre considera lo contrario y asegura que solo basta observar que hasta el momento no se ha podido reintegrar dado que los médicos no se lo permiten por las lesiones que tiene.

Canosa, además del informe forense, insiste en que el agresor respondió a una riña que fue en parte provocada por la víctima.

En contraposición, la defensa mostró a la Fiscalía una secuencia de imágenes acerca de cómo el guarda deja sus pertenencias para luego tomar la matera e ir directo sobre la víctima para pegarle.

Además, también se ve que luego de dejarlo tendido en el suelo, el hombre ingresa a la empresa para la que trabajaba sin prestarle asistencia a la víctima. Testigos contaron que el guarda se puso una campera y se fue de la empresa.