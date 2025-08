"Un baño de sangre": un hombre de 85 años recibió "como diez hachazos" tras brutal intento de robo en Florida

"Le pegué el grito, se dio vuelta, levantó el brazo con un hacha y ahí me agredió ", contó y añadió que el delincuente le dijo: "me das la plata o te mato".

"Yo sabía que me iba a matar igual porque ni bien me dice eso, me tiró el hachazo. 'Te mato, te mato', me decía", continuó relatando el hombre.

Mientras el delincuente lo atacaba con el hacha, el octogenario tomó una silla de su casa y la levantó para "protegerse" de los golpes.

"Me dio como diez hachazos, yo qué sé, no sé la cantidad de golpes que me dio hasta que me tumbó", agregó la víctima.

Pese a esto, y según su relato, logró alejar al atacante al revelarle que sabía quién era. Luego, y pese a sus heridas, logró avisar a las autoridades.

"Entre tinieblas llegué apenas al teléfono de línea, al 911. Me costó ver los números porque ya no tenía lentes. A la primera de cambio salió el 911 y enseguida vinieron", reveló.

"Me dijeron: 'quédese conversando conmigo, usted, ¿cómo está?'. 'Yo estoy malherido, estoy sangrando', le dije. Era un baño de sangre", añadió.

Horas después el agresor fue detenido por personal policial de la zona, según informó el consignado medio.