"Si podés alcanzárselo a Lacalle Pou": Caggiani cruzó a Da Silva por informe del BID sobre planta en Casupá

Tras la salida de este documento, el senador blanco criticó la resolución y señaló que "parece broma", pero el informe señala que "en sequía el Río de la Plata se seca y Casupá no".

"En situación de sequía extrema, la represa de Casupá es más eficiente que una toma del Río de la Plata. Yo, que no soy experto en el tema, me animo a anticipar el apocalipsis hídrico para el caso que el Río de la Plata quede seco. Pero ta, no soy experto en la materia extinción masiva del Cretácico-Paleógeno", escribió.

Ante estos dichos, el político frenteamplista le respondió a Da Silva y le recordó al legislador blanco que el informe del BID fue solicitado por el gobierno pasado.

"Les dejo el link para los que le interese el estudio. Si podés alcanzárselo a Lacalle Pou, también le vendría bien para que no siga diciendo que es una decisión política sin estudios técnicos", escribió.

"Estimado Sebastián, el informe técnico solicitado al @el_BID por el anterior Gobierno y sus autoridades en el año 2024 sostiene: "la presa de Casupá es una solución más robusta y confiable que Arazatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías."… — Daniel Caggiani (@DCaggiani) July 24, 2025

Estos dichos fueron abordados por Da Silva, quien le aseguró al político del FA que ya leyó el informe y que le parece "carente de sentido común".

"Así lo haya hecho el Dalai Lama y lo haya financiado Leon XIV. Lo único discutible en la toma es el lugar", afirmó.

"Para mí nada es más legítimo que un paisano que luche por su tierra, pero imaginar que el Río de la Plata es más vulnerable que una represa no tiene sentido común", añadió.