Guasquería criolla en Uruguay: por qué se propuso el 23 de mayo para conmemorar el día nacional de este oficio

Guasquería Criolla en Uruguay (en la foto José Acuña, docente en el oficio, en su taller en Montevideo).

La guasquería criolla , uno de los oficios más antiguos en el territorio nacional, reconocida por el Estado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Uruguay , tendrá su "día nacional" una vez que se apruebe el proyecto de ley que presentó el senador Sebastián Da Silva .

El mismo, a estudio actualmente en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores, tiene como día seleccionado el 23 de mayo.

La explicación es que un 23 de mayo de 1877 nació en Montevideo Roberto Bouton.

Da Silva, en la exposición de motivos del proyecto legislativo, informó que se trata de "una figura valiosa del campo oriental, médico de profesión, hombre generoso y cercano a la paisanada, que ejerció la profesión en el departamento de Treinta y Tres, lo hizo desinteresadamente en Santa Clara de Olimar".

"Tuvo mucho que ver con la recuperación del conocimiento del medio rural, dejando plasmadas nuestras costumbres en el libro Uruguay rural - Una biblia paisana", añadió.

"En vida dispuso que al fallecer quedara su colección de objetos y apuntes como legado en el Museo Histórico Nacional. Allí se pueden encontrar una selección de piezas relacionadas con los caballos, mates de calabaza y plata, armas y, fundamentalmente, mucho sobre su gran pasión: la guasquería", indicó Da Silva.

DSC_0050

El contexto

El proyecto de ley establece como objetivo la declaración del 23 de mayo como "Día Nacional de la Guasquería Criolla". El término guasquería proviene del idioma quechua waskha. Los indígenas la usaban para referirse a las sogas o tiras de cuero.

Guasqueros 02

Oficio representativo del primer ingreso económico del país

Volviendo a la mencionada exposición de motivos, allí se señala que "existen actividades en el campo uruguayo que conforman un aspecto cultural identitario", y que en el caso de la que se busca reivindicar cumple con esa característica, dado que se trata de "una típica labor y de gran arraigo en el interior de la República, como la guasquería, oficio muy representativo de nuestro primer ingreso económico como país".

DSC06379

DSC_0025

El trabajo con el cuero "nos viene desde hace más de trescientos años (...), (la guasquería) es considerada un arte tradicional de los gauchos de Uruguay y Argentina (...), consiste en trabajar el cuero crudo, sin curtir, para elaborar elementos fundamentales para el trabajo campero como sogas, lazos, riendas y aperos para los caballos, para ello, el mecanismo utilizado toma en cuenta técnicas ancestrales, las que son trasmitidas de generación en generación".

"Es muy común que los paisanos dediquen horas con hijos y nietos en estos quehaceres (...), también existen talleres que enseñan el arte", se informó.

"Las tiras finas o tientos se preparan con mucha dedicación y luego se trabajan con piedras de afilar locales, cuchillos y herramientas de elaboración casera (...), se requiere mucha destreza y, fundamentalmente, una gran paciencia, ya que los elementos a preparar llevan tiempo de diseño (...) y su utilidad está destinada en las tradicionales tareas de campo con el ganado y el equino".

Da Silva puntualizó en su propuesta, finalmente, que "los motivos reseñados son suficientes para declarar la protección de la noble actividad campera, jerarquizarla y así generar un ingreso a las familias rurales".

DSC_0061 Demostración de guasquería en Agro en Punta.