Se activó una nueva Lista Inteligente: los nueve productos y los precios de referencia

La nueva selección la conforman: pera, ají catalán, ajo, cebolla colorada, ciboulette, choclo, lechuga, manzana y uva.
Está vigente desde este martes 17 de febrero y hasta el lunes 2 de marzo (la lista se renueva cada dos semanas).
La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).
Existe un código QR (verlo en listainteligente.uy) para leerlo y así instalar el chatbot FerIA en el WhatsApp para interactuar y obtener información de cada nueva Lista Inteligente, consejos, recetas y más.
El contexto y los precios en la UAM
¿Cuál es el objetivo?
Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.
¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?
Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.
¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?
Pera $ 75 el kilo
Ají catalán $ 120 el kilo
Ajo $ 25 cada cabeza
Cebolla colorada $ 45 el kilo
Choclo $ 35 cada uno
Ciboulette $ 60 la bolsa
Lechuga $ 29 cada una
Manzana Royal gala $ 59 el kilo
Uva Moscatel $ 75 el kilo
Nota: precios de este miércoles 18 de febrero.
Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.
¿Por qué conviene comprar esos productos?
Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.
¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?
Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.
Puntos de vista y precios de frutas y verduras
El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:
La semana comenzó con una menor afluencia de compradores debido al feriado de carnaval.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de referencia de sandía, peras tempranas, melones, manzana de la variedad Gala y nabo.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de morrones, chauchas, ajíes catalanes, zanahoria y repollo.
Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarinas Satsumas con severos signos de inmadurez.
Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que en estos momentos del verano “hay una oferta muy importante de productos hortícolas y frutícolas, con un buen consumo si bien los feriados de carnaval incidieron, con precios que en general se mantienen interesantes para la gente, con una suba en el caso del tomate y en el caso del morrón rojo”.
¿Cómo sigue?
La próxima Lista Inteligente se informará el martes 3 de marzo.