Precios de referencia en frutas y verduras de una nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero

Frutas y verduras: las uvas integran el conjunto recomendado por el Observatorio Granjero.

Los precios de las frutas y verduras , en general, se sostienen en niveles ventajosos para el consumidor –por ejemplo es el caso de los zapallitos y las cebollas–, aunque hay que tener en cuenta que suelen existir variaciones relevantes con base en dónde se haga la compra.

Este martes, con eso como contexto, se activó una nueva Lista Inteligente, un conjunto de productos de granja de compra recomendada a la población.

Esta vez integran la lista, que tiene vigencia desde este martes 3 de febrero y hasta el lunes 16, los siguientes rubros: uva, pera, melón, choclo, albahaca, cebolla, ajo, zapallito y calabacín.

Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este lunes 2, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) la semana comenzó con una jornada “con una mayor afluencia de público comprador, el inicio de un nuevo mes, sumado al pronóstico de condiciones climáticas favorables para los próximos días, generó un mayor interés por la mercadería”.

“No obstante, según comentarios de informantes calificados, este comportamiento aún no se traduce en un incremento significativo del levante, manteniéndose las operaciones dentro de parámetros habituales para la época”, se añadió.

Martín Gutiérrez, dueño del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “comienza a mejorar la demanda por los distintos productores, con el regreso a las actividades normales”.

Se destaca, añadió, “la suba en los precios del tomate, del limón y de los productos de hoja, con una suba moderada en el caso de la frutilla”.

“En general ha sido un enero muy parejo a nivel ventas”, agregó.

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero, cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

Precios de referencia de la Lista Inteligente

Uva variedad Moscatel $ 89 el kilo

Pera $ 89 el kilo

Melón $ 35 el kilo

Choclo dos unidades por $ 50

Albahaca $ 60 la bolsita

Cebolla $ 39 el kilo

Zapallitos $ 35 el kilo

Calabacín $ 39 el kilo

Ajo $ 25 la unidad

Fuente: La Feria de la UAM – precios del lunes 2 de febrero

WhatsApp Image 2025-09-29 at 14.17.33 Frutas y verduras en la UAM.

Beneficios para el consumidor y el productor

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está por debajo de los 300 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.

Los precios mayoristas en la UAM

Con respecto al último relevamiento de precios, descendieron los valores de referencia de morrón Amarillo, zapallito, ajíes catalanes, chauchas, pepino, durazno, uva, limón y melón.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de tomates, cebolla de Verdeo, perejil, pelón y berro.