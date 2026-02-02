Detalles del llamado del MGAP a presentar anteproyectos de desarrollo en dos cadenas de la granja
El MGAP abrió una convocatoria para apoyar iniciativas de comercialización, industrialización y exportación de frutas, hortalizas y productos de la colmena
2 de febrero 2026 - 10:51hs
MGAP: llamado a anteproyectos para el desarrollo de emprendimientos granjeros.
Foto: Juan Samuelle
La Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió una convocatoria para apoyar iniciativas de comercialización, industrialización y exportación de frutas, hortalizas y productos de la colmena, con el objetivo de fortalecer la actividad productiva y agregar valor en origen.
Plan de Iniciativa Ministerial en el MGAP
La iniciativa se instrumenta como un Plan de Iniciativa Ministerial, una herramienta prevista para situaciones excepcionales en las que la colocación de productos puede verse afectada por factores coyunturales de mercado o por eventos climáticos, o cuando se busca asegurar condiciones de sostenibilidad social previas a emprendimientos de mayor escala, se explicó.
Según se informó desde el ministerio, la convocatoria se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nº 17.503 y sus modificaciones, y fue presentada en la Junta Nacional de la Granja (Junagra) en su sesión del 22 de diciembre de 2025. El objetivo es promover la integración e inserción competitiva de las y los productores granjeros en cadenas agroindustriales y comerciales locales y/o nacionales, o con proyección internacional.
Iniciativas presentadas por organizaciones de productores
Cada iniciativa deberá ser presentada por una organización de productores, que actuará como patrocinante, en acuerdo con un agente industrial, comercial o exportador.
En todos los casos, se deberá incluir un listado inicial de productores hortifrutícolas o apicultores que proveerán la materia prima o los productos a comercializar.
El plazo para presentar las propuestas estará abierto desde la publicación de la convocatoria y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.
Para el financiamiento de estas iniciativas, se dispondrá de $ 80.000.000 provenientes del Fondo de Fomento de la Granja.