Sigue la escalada de precios en un mercado ganadero encendido y los novillos quedaron cerca de US$ 5,50

En el mercado ganadero el precio del novillo ganó 40 centavos de dólar en enero, en una vorágine alcista con demanda sostenida, entradas a planta de una semana a la otra y negocios por novillos que superan los US$ 5,45 por kilo para los mejores animales al cierre de la semana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La solidez que mantiene el mercado y la agilidad de las entradas fue destacada por Santiago Stefan, integrante de Escritorio DelAgro y Cía y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Fue “una semana que siguió afirmándose en la tónica del cierre de la semana anterior”, subrayó.

TAMBOS Inale informó que pasó un año histórico, un 2025 en el que Uruguay produjo leche como nunca antes

DEL 4 AL 6 DE FEBRERO Se viene Agro en Punta, con Oddone como expositor y la meta de avanzar en regionalizar el hub de agronegocios

A pesar de alcanzar su mejor arranque de año de la historia medido en dólares, en pesos el precio por kilo de novillo gordo cayó a su menor valor desde junio del año pasado, arrastrado por un dólar que tocó mínimos desde 2020 y que llevó al Banco Central del Uruguay (BCU) a bajar la tasa de interés de referencia de 7,5% a 6,5% este lunes 26 de enero.

Novillos, vacas y vaquillonas

En lotes de punta la vaca gorda especial alcanza los US$ 5,10 por kilo y las vaquillonas han tocado los US$ 5,30 por kilo, con negocios corrientes en US$ 5,15 a US$ 5,20.

La tracción del abasto es clave, compitiendo fuerte con los corrales por vaquillonas y novillos.

La faena de corral con destino a cuota no ha enfriado los valores ni menguado el interés de los frigoríficos por el ganado de pasto.

“Últimamente el impacto es menor porque juega el partido de las plantas sin corrales y porque hoy como parte de la faena tenés permanentemente ganado de corrales, sea ventana de cuota o no”, apuntó Stefan.

Los valores a este viernes superan ampliamente las últimas referencias de ACG, que para el novillo especial de exportación marcó US$ 5,34 por kilo en su última grilla, promediando negocios de la semana pasada.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 13.41.48

Un repunte similar se observa en Brasil, con un novillo que tocó el precio más alto desde 2022, cruzando los US$ 4,15 por kilo por primera vez en tres años y medio.

Avanzó la faena de vacunos

La faena aumentó 10% en la última semana con 46.081 vacunos, el mayor volumen registrado desde finales de noviembre.

La disputa de los frigoríficos por hacerse de los ganados y el fervor de precios ganaderos vienen acompañados de una firmeza internacional persistente.

China reactivó sus compras tras anunciar las medidas de salvaguarda y definir cuotas para sus principales abastecedores de carne vacuna, generando subas en algunos cortes de entre 10% y 20%.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 13.41.48 (1)

Exportación de carnes: se afirmó el precio

En los últimos 30 días móviles el precio de exportación de carnes se afirmó y llegó a US$ 5.480 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y en la última semana tocó los US$ 6.311 por tonelada.

El valor promedio de la tonelada exportada en lo que va del año se sitúa 17% arriba del arranque de 2025.

EEUU viene siendo con luz el principal comprador, con 10.562 toneladas, más de la mitad del volumen total exportado hasta el 24 de enero.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 13.41.47

Reposición y exportación de ganado en pie

El mercado de reposición va en la misma senda que el gordo.

La demanda supera a la oferta, con el ojo puesto en el clima, en particular al sur del país, donde el agua ha sido más escasa.

“Arrancó el año más demandado que ofertado, con buenos valores, y sigue en esa línea, no es fácil completar los pedidos y juntar las puntas. La exportación sigue activa, comprando más de una categoría, y los corrales estuvieron activos”, señaló el operador.

El ternero ronda los US$ 3,34 por kilo, la ternera US$ 3,06 y la vaca de invernada los US$ 2,19 el kilo.

La exportación sigue con fuerte interés por novillos, terneras y terneros.

En lo que va de enero han salido embarques para Turquía, Israel, y se prepara uno para los próximos días, de unos 3.000 vacunos hacia este destino.