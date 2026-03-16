Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y dos pozos vacantes

Este domingo 15 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 36.205.737 , lo que equivale a casi de US$ 900 mil (US$ 896.635) .

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El pozo de Oro alcanzó los $ 29.500.181 y quedó vacante. El pozo de Plata , en tanto, tuvo un acierto y repartió $ 946.110. El 5 de Oro Revancha era de $ 6.705.556 y quedó vacante.

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JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 35 millones de pesos

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.