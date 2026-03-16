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Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y dos pozos vacantes

El pozo de Plata tuvo un acierto y repartió $ 946.110

16 de marzo 2026 - 7:39hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

La Banca

Este domingo 15 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 36.205.737, lo que equivale a casi de US$ 900 mil (US$ 896.635).

El pozo de Oro alcanzó los $ 29.500.181 y quedó vacante. El pozo de Plata, en tanto, tuvo un acierto y repartió $ 946.110. El 5 de Oro Revancha era de $ 6.705.556 y quedó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

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Resultados del Pozo de Oro

  • 33
  • 29
  • 42
  • 4
  • 2
  • Bolilla extra: 32

Resultados del Pozo Revancha

  • 45
  • 13
  • 17
  • 22
  • 28

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro plata sorteo Sorteo del 5 de Oro

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