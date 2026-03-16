Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y dos pozos vacantes

Este domingo 15 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 36.205.737, lo que equivale a casi de US$ 900 mil (US$ 896.635).
El pozo de Oro alcanzó los $ 29.500.181 y quedó vacante. El pozo de Plata, en tanto, tuvo un acierto y repartió $ 946.110. El 5 de Oro Revancha era de $ 6.705.556 y quedó vacante.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 15/03/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 33
- 29
- 42
- 4
- 2
- Bolilla extra: 32
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.