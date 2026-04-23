5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 23 de abril EN VIVO

Este jueves 23 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 41.200.000, lo que equivale a más de U$S 1.000.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 24.055.655 y resultó vacante. En cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 717.123 y tuvo cinco aciertos que se llevaron $ 143.425 cada uno.
El Pozo Revancha sorteaba $ 16.016.517 y también resulto vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 23/04/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 33
- 08
- 07
- 29
- 02
- Bolilla extra: 18
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.