5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 23 de abril EN VIVO

Este jueves 23 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 41.200.000 , lo que equivale a más de U$S 1.000.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 24.055.655 y resultó vacante . En cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 717.123 y tuvo cinco aciertos que se llevaron $ 143.425 cada uno .

El Pozo Revancha sorteaba $ 16.016.517 y también resulto vacante .

Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 19 de abril y para cuándo se pasa

5 de Oro: resultados del sorteo del lunes 20 de abril EN VIVO

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 23/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

33

08

07

29

02

Bolilla extra: 18

Resultados del Pozo Revancha

07

23

34

08

29

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.