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5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 23 de abril EN VIVO

Los sorteos se realizan habitualmente todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero este se corrió para el jueves

23 de abril de 2026 22:11 hs
5 de Oro

5 de Oro

El Observador

Este jueves 23 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 41.200.000, lo que equivale a más de U$S 1.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 24.055.655 y resultó vacante. En cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 717.123 y tuvo cinco aciertos que se llevaron $ 143.425 cada uno.

El Pozo Revancha sorteaba $ 16.016.517 y también resulto vacante.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 23/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 33
  • 08
  • 07
  • 29
  • 02
  • Bolilla extra: 18

Resultados del Pozo Revancha

  • 07
  • 23
  • 34
  • 08
  • 29

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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