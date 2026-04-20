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5 de Oro: resultados del sorteo del lunes 20 de abril EN VIVO

El sorteo del pasado domingo 19 de abril se corrió para este lunes por el feriado del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales

20 de abril de 2026 22:28 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este lunes 20 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 27.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 16.372.887 y resultó vacante. En cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 899.289 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. El Pozo Revancha sorteaba $ 10.904.377 y también resulto vacante.

El sorteo se puede seguir a continuación:

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Embed - Sorteo 5 de Oro - 20/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 25
  • 42
  • 18
  • 40
  • 44
  • Bolilla extra: 05

Resultados del Pozo Revancha

  • 18
  • 10
  • 21
  • 44
  • 29

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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