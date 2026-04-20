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Alejandra Koch, ex vicepresidenta de la ANP, inició trámite de jubilación días después de abrirse investigación en la Jutep

La funcionaria, que se aleja del organismo, cumplía tareas de asesora en un área administrativa luego de haber renunciado al directorio de la ANP

20 de abril de 2026 17:14 hs
Alejandra Koch

Alejandra Koch

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La decisión de la funcionaria se dio luego de que el viernes la Jutep anunciara el comienzo de una investigación sobre su desempeño en la cúpula del organismo.

El directorio de la ANP envió este lunes una serie de resoluciones que días atrás había solicitado la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre presuntas irregularidades en el organismo. El inicio de la investigación se debió a una denuncia que, entre otros hechos, mencionó la participación de Koch en la decisión de ascender a su esposo Ricardo Suárez y colocarlo en el cargo de jefe de la División de Planificación Estratégica Portuaria.

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La acusación mencionada en la documento de la Jutep señaló que más allá de que el ascenso fue dejado sin efecto por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, se produjo una “flagrante violación” de la ley sobre ética en la función pública.

Este lunes, entonces, la cúpula de la ANP contestó consultas sobre el período en el que Koch se desempeñó como vicepresidenta, la resolución con su renuncia, el cargo actual que ocupa y documentación que explique el procedimiento aplicado para ascender a su marido.

En paralelo, la funcionaria inició este lunes el expediente para su retiro, con fecha prevista para el 31 de mayo, según informaron fuentes oficiales a El Observador. Luego de renunciar al cargo como vicepresidenta pasó a desempeñarse como asesora en el Área de Gestión Administrativa Financiera.

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