Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / ANP

Jutep investiga a ex vicepresidenta de ANP, Alejandra Koch, por haber votado el ascenso de su marido

Tras la polémica, la funcionaria sigue en el organismo como asesora y su marido se jubiló

16 de abril de 2026 18:04 hs
El Observador | Maximiliano Montautti

Por  Maximiliano Montautti

Alejandra Koch

Alejandra Koch

X

El 27 de abril pasado, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ANP. Entre los hechos expuestos se menciona la participación de Koch en la decisión de ascender a su esposo Ricardo Suárez y colocarlo en el cargo de jefe de la División de Planificación Estratégica Portuaria.

La denuncia, a la que accedió El Observador, señala que más allá de que el ascenso fue dejado sin efecto por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, se produjo una “flagrante violación” de la ley sobre ética en la función pública.

Más noticias

"Para China, Uruguay es un socio amigable, confiable a largo plazo"

Etcheverry: el plan vial combina grandes rutas con obras en caminos secundarios y terciarios

Agrega que si bien Koch renunció al cargo anterior, sigue siendo funcionaria pública y por eso surge la necesidad de analizar su comportamiento para determinar “eventuales violaciones a las normas de conducta legalmente establecidas”.

Alejandra Koch, ANP
Alejandra Koch, vicepresidenta de la ANP. Foto de @Anpcomunicación

Alejandra Koch, vicepresidenta de la ANP. Foto de @Anpcomunicación

Recibida la denuncia, la Jutep solicitó información a la ANP sobre el período en el que Koch se desempeñó como vicepresidenta, la resolución con su renuncia, el cargo actual que ocupa y documentación que explique el procedimiento aplicado para ascender a su marido.

El ascenso de Suárez

En abril del año pasado, el directorio de la ANP decidió una serie de cambios jerárquicos en varias áreas del organismo. En total fueron 22 , entre desplazamientos y nombramientos. Quedó establecido que los funcionarios promovidos pasaban a recibir el pago de la correspondiente diferencia salarial y la compensación por el concepto de permanencia a la orden, que oscilaba entre 30% y 60%.

ANP.webp
ANP

ANP

Uno de los casos fue Suárez que pasó de subjefe a jefe de área y en su caso la compensación por permanencia a la orden fue de 60%. Días después, la ministra Etcheverry, enterada de la noticia, frenó la designación. “Tomé conocimiento e inmediatamente mandé parar esa resolución. Esas cosas, mientras yo sea responsable, no pueden suceder”, señaló.

Esa situación dejó expuesta a Koch que el 2 de mayo renunció a su cargo. Sin embargo, la funcionaria no se alejó de la ANP y fue transferida al Área de Gestión Administrativa financiera como asesora.

Suárez, por su parte, volvió a su cargo anterior y días después inició el trámite jubilatorio que fue aprobado por el directorio del organismo.

Las más leídas

Uruguay 3-0 Venezuela EN VIVO en el Sudamericano sub 17: con dos golazos, Scotti y Brizuela aseguran el triunfo y ponen a la selección en el Mundial 2026

La canción que Jorge Nasser había compuesto para su hijo Simón, que murió este miércoles a los 30 años

Un motociclista murió incinerado en Ruta 1 luego de ser atropellado por una camioneta

La inversión de US$ 600 millones de TIGO en el mercado uruguayo: ¿cuál es su estrategia para competir con Antel y Claro?

Temas

Jutep ANP Alejandra Koch ascenso

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos