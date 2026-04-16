Jutep investiga a ex vicepresidenta de ANP, Alejandra Koch, por haber votado el ascenso de su marido

La Jutep decidió avanzar en una investigación sobre el comportamiento de Alejandra Koch cuando fue vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP). En ese período, la funcionaria votó el ascenso de su marido dentro del organismo.
El 27 de abril pasado, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ANP. Entre los hechos expuestos se menciona la participación de Koch en la decisión de ascender a su esposo Ricardo Suárez y colocarlo en el cargo de jefe de la División de Planificación Estratégica Portuaria.
La denuncia, a la que accedió El Observador, señala que más allá de que el ascenso fue dejado sin efecto por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, se produjo una “flagrante violación” de la ley sobre ética en la función pública.
Agrega que si bien Koch renunció al cargo anterior, sigue siendo funcionaria pública y por eso surge la necesidad de analizar su comportamiento para determinar “eventuales violaciones a las normas de conducta legalmente establecidas”.
Alejandra Koch, ANP
Alejandra Koch, vicepresidenta de la ANP. Foto de @Anpcomunicación
Recibida la denuncia, la Jutep solicitó información a la ANP sobre el período en el que Koch se desempeñó como vicepresidenta, la resolución con su renuncia, el cargo actual que ocupa y documentación que explique el procedimiento aplicado para ascender a su marido.
El ascenso de Suárez
En abril del año pasado, el directorio de la ANP decidió una serie de cambios jerárquicos en varias áreas del organismo. En total fueron 22 , entre desplazamientos y nombramientos. Quedó establecido que los funcionarios promovidos pasaban a recibir el pago de la correspondiente diferencia salarial y la compensación por el concepto de permanencia a la orden, que oscilaba entre 30% y 60%.
Uno de los casos fue Suárez que pasó de subjefe a jefe de área y en su caso la compensación por permanencia a la orden fue de 60%. Días después, la ministra Etcheverry, enterada de la noticia, frenó la designación. “Tomé conocimiento e inmediatamente mandé parar esa resolución. Esas cosas, mientras yo sea responsable, no pueden suceder”, señaló.
Esa situación dejó expuesta a Koch que el 2 de mayo renunció a su cargo. Sin embargo, la funcionaria no se alejó de la ANP y fue transferida al Área de Gestión Administrativa financiera como asesora.
Suárez, por su parte, volvió a su cargo anterior y días después inició el trámite jubilatorio que fue aprobado por el directorio del organismo.