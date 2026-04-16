"Para China, Uruguay es un socio amigable, confiable a largo plazo"

La Cámara de Comercio Uruguay China participó de la última visita del gobierno al país asiático en febrero pasado como uno de los representantes del sector privado y con el objetivo de generar nuevas líneas de intercambio bilateral.

Desde su visión, Uruguay es considerado por China como un país confiable y un socio con el que se puede establecer una relación de largo plazo. Esa condición le permite mirar un poco más allá de las exportaciones tradicionales que realiza, básicamente carne y soja, y buscar otras oportunidades de comercio

La gremial celebra este jueves su 40º aniversario y ese fue el escenario para que el presidente Nicolás Potrie, y el secretario Leonardo Couto conversaran con El Observador.

En la última visita a China en febrero se plantearon varios ejes estratégicos, fortalecer temas comerciales, de ambiente, avanzar en intercambio de tecnología. ¿Desde la visión empresarial qué destacan de esa gira?

Potrie: La cantidad de empresarios de distintos sectores que participó fue muy importante, no sólo de los rubros agroexportadores, lana, cereales, carne, sino también de servicios logísticos, portuarios, asesoramiento financiero o servicios contables.

Couto: También todo el capítulo de investigación, con la UTEC, la Universidad de la República. Hay una asociación que ya empezó a permear en otros aspectos. No sólo es vender soja, carne, celulosa y lana. China es nuestro principal socio de bienes en importación y exportación. Pero hoy en día hay toda una nueva visión de colaboración mutua en materia de desarrollo de tecnologías. El Institut Pasteur de Uruguay, junto con la Universidad de la República, están intentando desarrollar una solución para la garrapata, que es un problema grave en la ganadería y en el viaje se generaron acuerdos para eso. Empiezan a circular otros aspectos concéntricos a la relación pura y dura que es el tema de los bienes. Además siempre se intenta promover alguna inversión china en Uruguay, que no es sencilla. Acá tenemos el tema de la escala, que es algo histórico, pero hay intenciones de que China también promueva algún proyecto en Uruguay.

Potrie: Durante todo el año pasado y el anterior estuvimos recibiendo, con la cámara, delegaciones público-privadas. La Cámara de Comercio también le abre las puertas para poder mostrarles las ventajas que tiene Uruguay para invertir. A veces decimos que las grandes empresas chinas no precisan de un socio uruguayo, pero las medianas y chicas a veces sí. Precisan de un socio uruguayo que les explique la particularidad de cómo poder empezar a hacer negocios en el país. Y no sólo en Uruguay, sino para poder expandirse en la región.

chinos entrevista Leonardo Couto y Nicolás Potrie Joaquín Ormando

¿Se están promoviendo intercambios culturales o profesionales?

Potrie: Sí, para que estudiantes chinos vengan acá y uruguayos puedan ir para allá. Se están abriendo, a través de la Embajada China en Uruguay, seminarios para empresas que les interese conocer China. Primero hay que conocer, porque hay que sacarse un poco los preconceptos, los mitos. Los cursos a veces cortos, de determinadas materias; a veces genéricos, que te explican el funcionamiento de allá. Se habla de distintos temas, como el portuario, tratamiento de granos, cuarentenas, temas hidráulicos. Los cursos son solventados por la embajada. Además, hay carreras de grado, posgrado y doctorado, que para los chinos es muy difícil acceder. Tenemos una cuota muy importante para Uruguay de 25 cupos; el año pasado teníamos hasta 50 que no los pudimos ni llenar. Las carreras son con todos los datos pagos, alojamiento, traslado. Empiezan siendo en inglés y después se transforman en mandarín para conocer más el idioma.

¿Cómo definen el relacionamiento comercial que se da con las empresas chinas? ¿Es fluido, complejo?

Potrie: Es muy fluido. China es nuestro principal socio comercial hace más de 15 años consecutivos. El 26% de nuestras exportaciones en materia de bienes van allí y hay un flujo muy grande. Hablamos de 300 empresas que exportan a China y 3.000 que importan. La balanza comercial sigue siendo favorable para Uruguay.

Couto: La cámara es un gran vehiculizador de negocios, pero muchas veces a nosotros nos resulta muy difícil llevar de la mano a una empresa, un artesano o una persona que quiera hacer su primera copia de compra en China. Porque nos relacionamos a nivel institucional, con el Ministerio de Comercio por ejemplo, pero no tenemos el contacto tan directo con grupos de empresas medianas o pequeñas chinas. Entonces, en los últimos años comenzamos a recibir a estos grupos de chinos y chinos-uruguayos que han fundado empresas allá y acá, que te dan esa posibilidad de empuje. Te consiguen proveedores, te llevan a ferias, organizan los contactos de las reuniones, ponen un traductor. Hay mucha facilidad para hacer negocios. Hace 25 años no era tan sencillo. Tenías el otro factor, que las compañías chinas tenían un cierto tope de venta mínima, por menos volumen no te atendían. Eso se terminó. Hoy en día vos podés encontrar la empresa que quieras y te vende el volumen que quieras, obviamente, tiene que haber una cierta rentabilidad mínima como para tenga sentido hacerlo. Ya hay unas redes que se han creado en torno al comercio que dan la posibilidad a los empresarios uruguayos, tanto de importación como de exportación, de poder meterse en el comercio.

Y detrás del comercio vienen los servicios. Estamos intentando ver si podemos generar algo con el turismo chino también. Lo que pasa es que ya nos han explicado que el turismo solo para Uruguay va a ser complejo. Entonces tenemos que idear algún tipo de asociatividad más regional, que pudiera incluir algo de Argentina, Brasil u otro lugar.

¿Cuánto se puede avanzar en el intercambio de servicios?

Potrie: Cuando hablamos de servicios, hablamos de nuevas cosas. No solo el trading de bienes, sino de dar servicios de asociatividad empresarial, de intercambio cultural, deportivo. Las becas para que los uruguayos conozcan China sirven para sacar los prejuicios. Hay una complementariedad muy grande entre nuestras economías. Nosotros producimos alimentos y los bienes primarios que ellos precisan, y ellos hacen productos de alta tecnología. Es cuestión de que ellos, de a poco, también se vayan adaptando al tema occidental y tengamos los autos autodirigidos, más económicos y menos contaminantes.

¿Cómo perciben a Uruguay como mercado?

Couto: Nos ven como un país amigo, cercano. Valoran mucho la institucionalidad que tiene Uruguay a nivel internacional. Todavía hoy recuerdan la invitación que le hizo Uruguay, en su momento Enrique Iglesias, como observadores a la reunión del GATT de Punta del Este en 1986, que fue ni más ni menos que el inicio para que China pueda entrar a la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque el GATT es el padre de la OMC.

Potrie: Nos ven con seriedad, como un socio amigable, confiable a largo plazo. A veces nosotros nos tiramos un poco para atrás o nos quejamos de la burocracia o del país caro que tenemos. La experiencia de estos 40 años del sector privado junto con el público ha dado resultado. China es un ejemplo de eso, que podemos estar juntos a pesar de las dificultades, las diferencias ideológicas, políticas o incluso empresariales, porque somos sectores distintos. Más allá de los problemas de integración o el bloque que tenemos con el Mercosur, ellos distinguen, saben las diferencias y las ventajas que otorga Uruguay. China desde hace un tiempo ya está abriendo sus puertas para que haya más comercio.

Couto: Tienen un plan de rescatar a 300 millones de personas de la pobreza y llevarlos a una clase media. Todo el factor del alimento es algo que tienen en la mira. Y Uruguay es un proveedor nato de alimentos. Hace tiempo atrás Conaprole hizo un acuerdo con una de las compañías más grandes de China; los frigoríficos tienen una presencia muy fuerte, los sojeros venden. Notamos que están explorando otras líneas de negocios. Y en Uruguay encontraron estabilidad, productos de calidad. China tiene la posibilidad de establecer una relación a largo plazo y eso es lo que quieren con Uruguay.

otro potrie Nicolás Potrie Joaquín Ormando

¿Cuántas empresas chinas hay instaladas en Uruguay?

Potrie: Un aspecto son las empresas chinas que están operando acá y otras que lo hacen a través de representantes uruguayos, como los que representan las marcas de vehículos. Aproximadamente hay entre 10 y 15 empresas chinas trabajando en Uruguay. Siempre estamos esperando las inversiones chinas, en infraestructura o en obras mayores, pero eso es un tema más nacional que no depende tanto de los privados chinos sino de los gobiernos. Lo que destacamos es que China es una política de Estado para Uruguay. Desde la vuelta de la democracia a la fecha todos los presidentes lo han visto así. No importa el color del partido que sea; en Uruguay se ha reconocido que el tema comercial es fundamental y que ese impulso que da el gobierno, los privados lo han tomado también.

¿En los contactos que tuvieron durante la gira percibieron el interés de empresas chinas de instalarse en Uruguay?

Potrie: Sí, la verdad que fue bastante repentina la organización y no hubo mucho tiempo. Pero Uruguay XXI junto con el Consejo Chino de la Promoción del Comercio Internacional organizaron dos rondas de negocios, una en Beijing y otra en Shanghai. Ahí se dio la posibilidad de tener el mano a mano con empresas del rubro que uno previamente había coordinado.

Couto: Hay como una especie de scouting general, hay mucha gente que va solo para mirar y otros que van con la reunión previamente agendada. Difícilmente vengas con un negocio en la mano, pero se va logrando el interés. Uno interesante es el de la Cupra (Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas), que cerró el acuerdo de la apertura sanitaria para la exportación de toda una serie de trozos de pollo que se consumen mucho.