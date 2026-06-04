Por qué China construye ciudades futuristas sin vehículos

China avanza en el desarrollo de ciudades pensadas para reducir al mínimo la circulación de autos particulares. Uno de los proyectos más ambiciosos es Net City , una megaciudad impulsada por la empresa tecnológica Tencent en Shenzhen , al sur del país. El plan busca priorizar peatones, bicicletas, ferris y transporte público por encima de los vehículos tradicionales.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2020 sobre una superficie de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados, un tamaño comparable al distrito de Midtown Manhattan , en Nueva York . Allí se construirán oficinas, viviendas, escuelas, parques, comercios y espacios recreativos integrados dentro de un mismo ecosistema urbano.

Según el estudio de arquitectura NBBJ, encargado del diseño, la idea central es crear una "ciudad dentro de otra ciudad", donde la movilidad dependa principalmente de corredores verdes y sistemas inteligentes de transporte.

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Net City estará ubicada en la zona de Dachan Bay , en Shenzhen , uno de los polos tecnológicos más importantes de China . El diseño contempla amplias áreas peatonales, ciclovías y conexiones acuáticas mediante ferris eléctricos. Los autos particulares quedarán restringidos en gran parte del distrito y sólo circularán vehículos autónomos o servicios esenciales en sectores específicos.

La ciudad también incorporará Inteligencia Artificial (IA), sensores ambientales y sistemas digitales para administrar energía, tránsito y seguridad. Tencent planea que buena parte de las operaciones urbanas estén automatizadas mediante infraestructura conectada a internet.

image Net City

Otro de los objetivos es reducir la contaminación y el tiempo de traslado diario. El concepto busca acercar viviendas, oficinas y comercios para que las personas puedan desplazarse caminando o en bicicleta.

¿Por qué China apuesta por las ciudades sin vehículos?

El crecimiento urbano acelerado de China generó durante años problemas de congestión y contaminación en ciudades como Beijing, Shanghái y Shenzhen. Frente a ese escenario, distintas autoridades locales comenzaron a promover modelos urbanos con menos dependencia de los autos particulares.

Además del impacto ambiental, los urbanistas sostienen que las ciudades sin vehículos permiten recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida en áreas densamente pobladas. En el caso de Net City, el proyecto también funciona como un laboratorio tecnológico para probar sistemas de movilidad inteligente y automatización urbana.

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Aunque todavía se encuentra en desarrollo, algunas zonas residenciales y corporativas ya comenzaron sus fases iniciales de operación. Tencent prevé que la expansión continúe durante los próximos años y que el modelo pueda replicarse en otros centros urbanos chinos.