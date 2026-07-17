Nació como una cantina de comida china en Punta del Este, se expandió en la capital y ahora da el salto al exterior con su primer restaurante en Chile

Las luces tenues, los típicos faroles de papel que cubren el techo, el color rojo en los vasos, en el ambiente, una gastronomía diferente y la sensación de sentirse en China sin salir de Uruguay . Así podría describirse, en pocas palabras, Wantan, la experiencia gastronómica que crearon en 2019 los uruguayos Christian Lewkowicz y María Laura Lussich y que hoy anunció el inicio de su expansión internacional.

Aunque Lewkowicz lleva décadas vinculado a China a través de una empresa dedicada a la importación y producción de lentes, y Lussich tiene una empresa de diseño gráfico, juntos decidieron apostar por la gastronomía y abrieron una pequeña cantina de comida china en una esquina de Punta del Este.

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"Nos gustaba tanto este lugar que pensamos en poner un negocio juntos para no tener que irnos nunca" , recordó su cofundador en diálogo con Café y Negocios.

Con el tiempo, la expansión del negocio los terminó llevando a otras geografías. En 2021, impulsados por la demanda de sus propios clientes, inauguraron su primer local en Montevideo, específicamente en Punta Carretas. Dos años después, en 2023, sumaron un nuevo restaurante en Carrasco.

Ahora, la cadena uruguaya de restaurantes de comida china inicia una nueva etapa de expansión con su llegada a Chile, su primer mercado fuera de Uruguay. El desembarco marca el comienzo de una fase de crecimiento con la que la empresa busca consolidarse como una propuesta gastronómica regional sin perder su identidad. Además, a nivel local, también piensan en nuevas aperturas y están trabajando en el desarrollo de productos congelados de elaboración propia, con potencial para una futura distribución.

Los detalles de la expansión internacional y los planes de seguir creciendo en Uruguay

Actualmente, la cadena registra en Uruguay un ritmo de crecimiento en facturación cercano al 11% anual, con un promedio aproximado de 7.800 cubiertos mensuales. Según datos de la compañía, el consumo se distribuye en torno a un 60% en locales y un 40% entre take away y delivery. Este posicionamiento y la confianza de que Wantan ya tiene una identidad propia, llevaron a los emprendedores a pensar en el exterior.

En este escenario, la llegada a Chile aparece como un paso natural, ya que Lewkowicz vivió parte de su infancia y adolescencia en Arica, en el norte de Chile, cerca de la frontera con Perú. Justamente, la inspiración original de Wantan está vinculada al chifa peruano, una interpretación peruana de la comida china que el fundador conoció durante ese período.

Wantan abrirá este mes su primer restaurante en Viña del Mar y proyecta desembarcar en Santiago antes de fin de año. De esta manera, sin haberlo planificado, la expansión seguirá un camino similar al que recorrió en Uruguay, consolidándose primero en la costa y luego en la capital.

En cuanto al modelo de la expansión el cofundador de Wantan detalló a Café y Negocios que se realizará a través de La Isla, un grupo formado junto a dos socios estratégicos locales, Mauricio Maurel y José Miguel Guerra, ejecutivos cuentan con experiencia en puestos gerenciales.

El grupo, adelantaron desde el emprendimiento gastronómico, está pensado como plataforma para el crecimiento de Wantan en Chile y, eventualmente, para futuros desarrollos internacionales.

En este sentido, en la hoja de ruta para 2027, Wantan ya tiene planificado un tercer local en Chile, además de evaluar el desembarco en otros países de la región y en otras geografías donde la propuesta les parezca interesante. En Uruguay, en tanto, el plan también es seguir expandiéndose.

Qué hay detrás de la propuesta

Desde sus inicios, contaron sus fundadores, Wantan buscó diferenciarse de los tradicionales restaurantes de comida china, con una propuesta contemporánea y simple.

“La idea no era hacer una propuesta gourmet ni sofisticada en exceso. Queríamos ofrecer comida china rica, sencilla, accesible y con mucha identidad, en lugares con diseño, música, estética cuidada y una experiencia integral”, explicó Lussich.

Uno de los elementos distintivos de esa experiencia es el concepto de la cocina a la vista. Para lograrlo, la empresa debió importar cocinas que alcanzan temperaturas muy superiores a las de las convencionales y requieren un sistema especial de refrigeración mediante agua. Además, para garantizar la autenticidad de la propuesta, Wantan incorporó cocineros provenientes de Arica, en el norte de Chile.

A eso se suma un trabajo de identidad visual, con una estética cuidada, packaging propio, manteles, bolsas, cajas y elementos diseñados especialmente, tanto en el salón como en take away o delivery.

Actualmente la carta incluye platos como wantán, camarón Bombay, chaumín de pollo, pollo chijaukay, carne mongoliana, chaufán y cerdo agridulce, entre otros, con un ticket promedio de US$ 22. Todos los productos son desarrollados internamente e incorporaron productos propios como cerveza y jugos.

Además, están trabajando en el desarrollo de productos congelados de elaboración propia, con potencial para una futura distribución.