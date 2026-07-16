Figuritas App: La venta frustrada de la empresa uruguaya que es furor durante la Copa del Mundo y su estrategia para sobrevivir entre mundiales

Para el mundial de Rusia 2018 el ingeniero uruguayo Matías Jurfest creó por hobby FiguritasApp, una aplicación que permite a los usuarios registrar las figuritas que tienen, detectar las repetidas, filtrar las que les faltan y compartir esos listados desde el celular .

Ocho años después, tras reescribir el código y hacer un rebranding de la marca, la aplicación uruguaya alcanzó las seis millones de descargas durante este mundial . Además, llegó a ubicarse en el primer puesto de la App Store en países como Colombia, México, Argentina, Uruguay, Panamá y Chile, y ganó presencia en mercados como Estados Unidos, Portugal y España.

Pero además del crecimiento, en ese período la aplicación también experimentó varias ofertas de compra, según detalló su cofundador en diálogo con Café y Negocios.

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En 2023 FiguritasApp recibió su primera oferta de compra. La propuesta llegó luego de que la aplicación superara los dos millones de usuarios durante el Mundial de Qatar. Además, para ese momento la plataforma ya había ampliado su alcance más allá de las figuritas del torneo con el objetivo de traccionar entre mundiales , incorporando álbumes de la Champions League, Hello Kitty, Mario Bros., Harry Potter, entre otras colecciones. Y,paralelamente, comenzó a ofrecer una suscripción paga , impulsada por pedidos de los propios usuarios que buscaban una experiencia sin publicidad.

Para el emprendedor, que desarrolló la aplicación casi por casualidad y la administra en paralelo a su trabajo, la posibilidad de vender el negocio era una oportunidad atractiva.

Sin embargo, el desafío apareció cuando tuvo que definir cuánto valía.

"Busqué y no hay una fórmula para mi modelo de negocio. Cuando es un negocio más tradicional se usa un múltiplo del revenue, pero en mi caso hay un pico muy alto que después baja y no vuelve hasta el siguiente Mundial", señaló.

Con ese escenario, elaboró una valoración basada en las ganancias obtenidas en 2022 y en la proyección de ingresos para el Mundial actual.

Finalmente, la operación no prosperó porque los compradores no aceptaron el valor que Jurfest había fijado. Sin embargo, el tiempo le terminó dando la razón al emprendedor, ya que con el mundial en marcha, la aplicación terminó generando una facturación cuatro veces superior al valor que había fijado para venderla.

“Es una app difícil de vender: nadie quiere pagar lo que vale sabiendo que la inversión la recupera recién en el próximo Mundial. Solo veo que alguien puede comprarla el año previo al Mundial, porque ahí tiene menos tiempo hasta lograr un retorno", resumió.

En ese sentido, contó que ha recibido propuestas entre mundiales, con precios muy por debajo del valor que estima para la empresa, aprovechando que la aplicación estaba en temporada baja.

Este año FiguritasApp volvió a recibir una propuesta de compra. Las partes incluso llegaron a firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), un contrato mediante el cual se comprometen a mantener en reserva la información intercambiada durante una eventual negociación.

Sin embargo, detalló el fundador, tras compartir la información solicitada, el proceso quedó en pausa.

"Me dijeron que querían esperar tres meses más para ver cómo se desenvuelven las cosas y el comportamiento de los usuarios para tener más información", explicó. Ese plazo aún está en curso.

Aun así, Jurfest no descarta desprenderse del negocio si aparece la propuesta adecuada: “voy a venderla si aparece la oferta justa”, sostuvo.

Según reveló el fundador de la aplicación, el interés por adquirir FiguritasApp ha provenido de compañías del exterior dedicadas a la compra de aplicaciones.

El desafío de mantener vigente una aplicación que nació para los mundiales de fútbol

Aunque el emprendedor reconoce que el uso entre mundiales de su plataforma no se compara con el que alcanza durante la Copa del Mundo, aseguró que existe una comunidad de coleccionistas que mantiene el interés activo durante todo el ciclo.

En este escenario, el objetivo de Jurfest es que FiguritasApp siga siendo relevante durante los años entre un torneo y otro.

"Mi idea es que la app entre mundiales siga siendo relevante. Ya lo es a nivel de producto; ahora tengo que lograr que le llegue a la gente", afirmó.

Para eso, planea continuar incorporando nuevos álbumes relacionados al deporte, además de seguir ampliando la oferta hacia otras colecciones para un público integrado por niños, adultos y familias.

Pensando en los próximos mundiales y en el cambio de licenciatario oficial de las figuritas para la próxima edición, Jurfest sostuvo que esto también puede abrir una nueva etapa desde el punto de vista tecnológico.

"Topps, que es la empresa que compró los derechos, tiene una rama tecnológica mucho más grande y mejores aplicaciones. Vamos a ver qué pasa con la tecnología en 2030 y ni hablar en 2034; capaz que ni celulares tenemos", concluyó.