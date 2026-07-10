De una idea entre amigos a un negocio en expansión: la Calculadora Celeste cerró acuerdos con grandes marcas y lanzará nueva versión enfocada en el fútbol uruguayo

Como miles de uruguayos, el grupo de amigos que componen Agustín Castagnet, Juan Diego Balbi, Bruno Camargo, Juan Pedro Falco y Juan Enrique Lussich se reunió el domingo 21 de junio para ver el partido de la selección uruguaya contra Cabo Verde. El plan era el de siempre, mirar el partido, hacer un asado, y, esperaban, celebrar una victoria de la Celeste en el Mundial. Sin embargo, el empate cambió los planes y entre la frustración y la incertidumbre sobre los resultados que necesitaba la selección para avanzar, los jóvenes, entre los que hay ingenieros en sistemas, contadores, abogados y emprendedores , crearon una plataforma para calmar sus nervios.

Así nació Calculadora Celeste , una herramienta que permitía seguir los distintos escenarios de la clasificación de Uruguay a dieciseisavos y saber por qué equipo convenía hinchar para que la Celeste aumentara sus chances.

Detrás de esa experiencia hay un modelo que actualiza las probabilidades de forma permanente. Cada tres minutos la plataforma simula 50.000 veces cada partido y utiliza los promedios ponderados de los pronósticos de las cinco principales casas de apuestas de la región para predecir los resultados.

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El lunes a primera hora el primer prototipo estaba listo y comenzó a circular entre amigos y conocidos. Sin embargo, la cosa se les fue de las manos y, en la misma tarde, la plataforma comenzó a viralizarse en X. Antes de la medianoche ya habían alcanzado los 70.000 usuarios. Solo 24 horas después, ya superaban las 100.000 visitas y las primeras marcas empezaron a acercarse.

“Nos empezaron a preguntar si estábamos promocionando algún banner o vendiendo algún espacio para sumarse a la iniciativa, nosotros no teníamos fines comerciales y era un tema de hobby”, contaron los emprendedores a Café y Negocios. Entre el aluvión de interesados que se acercaron, los emprendedores cerraron acuerdos con Mercado Libre y Supermatch.

El grupo se convirtió así en una empresa improvisada, que trabajaba durante la madrugada para agregar nuevas funcionalidades y pensar cómo adaptar la plataforma para que siguiera siendo útil, independientemente de si la selección avanzaba o no en el Mundial.

“En cuestión de tres horas se nos ocurría una idea y había que ejecutarla e implementarla en una aplicación que ya estaba operativa y disponible para miles de personas. En dos días armamos una especie de empresa con nuestros amigos donde cada uno tenía un rol, alguien que se encargaba de lo legal, del desarrollo, de las redes”, recordaron los fundadores.

El crecimiento continuó durante toda la semana previa al partido de Uruguay contra España, acumulando el día del encuentro cerca de 200.000 visitas. Incluso, según relataron, a través de un contacto vinculado a la selección supieron que algunos jugadores habían utilizado la aplicación.

Tras la eliminación de Uruguay la calculadora siguió funcionando, y hoy muestra las probabilidades que cada país tiene para llegar a la final y la posibilidad de cada cruce. Además, con un tráfico actual de 4.000 usuarios por día, agregaron funcionalidades como alineaciones, mapas de calor y distintas métricas de cada encuentro.

Ahora, con el final del Mundial cada vez más cerca, el grupo trabaja en la siguiente etapa de la Calculadora Celeste, con la mira puesta en el fútbol uruguayo y en otros mercados de la región.

El día después del Mundial: el plan para reconvertir la calculadora celeste

El éxito de la Calculadora Celeste durante el Mundial cambió los planes de sus creadores, que ya trabajan en la próxima etapa del emprendimiento. En este escenario, Mercado Libre y Supermatch manifestaron su interés de continuar apoyando la iniciativa y los emprendedores ya mantienen conversaciones con otras marcas. La idea, adelantaron, es quedarse con dos o tres partners para esta nueva etapa.

"Arrancó como algo entre amigos, no teníamos ganas de monetizarlo, cada uno tenía sus caminos. Pero descubrimos que hay una necesidad", señalaron.

La primera apuesta será trasladar la plataforma al fútbol uruguayo. La próxima versión, en la que ya trabajan, permitirá a los usuarios seguir las probabilidades de cada equipo de ganar el Torneo Apertura, el Clausura o la Tabla Anual, clasificar a la Copa Libertadores o Sudamericana e incluso descender. Además, mostrará qué resultados de otros partidos benefician o perjudican a cada club.

"Vas a entrar a la app y te vas a encontrar con que vas a poder elegir el equipo del que sos hincha y dentro de la plataforma vas a poder ver la probabilidad de salir campeón de la Anual, del Clausura, de clasificar a Copa Libertadores, Sudamericana o descender. Vas a saber por quién hinchar para que las probabilidades del descenso bajen o para que la probabilidad de clasificar a la Sudamericana aumenten", explicaron.

Además, el crecimiento de usuarios argentinos durante las últimas semanas, a partir de notas de prensa en este mercado, también abrió una oportunidad de expansión. Según contaron, ya recibieron consultas para desarrollar una versión adaptada a la Liga Profesional argentina, donde el sistema de descensos hace especialmente atractiva una herramienta de este tipo.

"La idea es hacer un MVP en Uruguay y si funciona, tracciona y genera valor nos vamos a Argentina, que ahí es donde está realmente la posibilidad de monetizarlo. Tenemos en mente México. La realidad es que la solución es exportable a cualquier país futbolero que tenga data pública de los partidos y de la estadística", adelantaron.

En cuanto a sus metas, los emprendedores aspiran a alcanzar el millón de usuarios únicos y una facturación de US$ 100.000 por semestre. Hasta el momento, el emprendimiento que surgió entre amigos, ya acumula 350.000 usuarios únicos y cerca de 870.000 visualizaciones.