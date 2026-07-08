Dos jóvenes de Canelones crearon una plataforma para facilitar el acceso de pequeñas empresas a las licitaciones

Mathías Rodríguez y Nicolás Cabrera son expertos en administración de sistemas y tras fundar su consultora, Ushift dedicada a la gestión de sistemas informáticos y ciberseguridad se enfrentaron con el mismo problema que tantas otras pequeñas y medianas empresas uruguayas: la complejidad para aplicar a las licitaciones estatales. “Vimos que no hay ningún software que automatice y sea innovador”, apuntó Rodríguez en diálogo con Café y Negocios.

El análisis del mercado les dio la razón y decidieron crear Gubly, una plataforma que organiza la información del portal de Compras Estatales y la segmenta . Gracias a este instrumento, los usuarios acceden a qué licitaciones hay para cada rubro y resume mediante inteligencia artificial y ciencia de datos la información más útil para cada perfil, con alertas incluidas ante cada nuevo llamado que lo contemple.

“Decidimos que sea libre, que tenga un usuario gratuito al que todos puedan usar y después algunos planes comercializables con soporte personalizado y algunas funcionalidades más” como el análisis de pliegos ilimitados, destacó Rodríguez. A estas prestaciones especializadas se accede mediante una suscripción mensual de US$ 25 o anual de US$ 250.

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El emprendimiento que los dos jóvenes oriundos de Canelones decidieron incubar en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT Uruguay logró en pocos meses más de un centenar de usuarios y varios clientes para su modelo corporativo. “Estamos ayudando a empresas de todos los rubros: de gestión humana, algunas que venden insumos médicos, empresas de informática, de servicios de informática, es para cualquier industria” , subrayó el fundador de Gubly.

Los resultados llegaron rápidamente, a través del seguimiento que hacen de sus usuarios detectaron que pudieron enterarse de más oportunidades, aplicar mejor e incluso ganar más licitaciones. “También he logrado ver que gente que nunca ha licitado y que vende, por ejemplo, pan, se crea una cuenta en la plataforma como un paso inicial a veces para entender un poco y proyectarse en una licitación”, destaca Rodríguez y afirma que esto los hace posicionarse como un actor que busca especialmente democratizar las licitaciones.

¿Qué permite la plataforma a las empresas?

A partir de la información del Estado Gubly selecciona las oportunidades que cada usuario necesita, “no les llega el ruido de licitaciones que no les sirven”, destaca el cofundador.

Además, la plataforma impulsada con IA permite analizar los pliegos y ganar tiempo para saber si se cumple con las condiciones para aplicar e incluso le brinda información de mercado relacionada con cada caso. “Les permite ver a qué precios se han adjudicado sus productos, datos de su competencia, a qué precios vende la competencia, y hacer comparativas para poder cotizar mejor”, explicó el fundador y señaló que además esto se nutre del trabajo colaborativo de los equipos de ventas que deriva en cotizaciones más sencillas y en más oportunidades para dinamizar el mercado.