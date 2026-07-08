Fuerza Aérea: de una flota de 73 aeronaves, solo 20 estuvieron en condiciones de volar el año pasado

De 73 aeronaves que componen la flota de la Fuerza Aérea , solo 20 estuvieron operativas en el correr del año pasado. Y de los 12 aviones de combate en poder de la fuerza solo uno estuvo en condiciones de acumular horas de vuelo, según consta en los anexos contenidos en la Rendición de Cuentas .

Pese a la baja operatividad que se repite año a año, la Fuerza Aérea celebró que, con la incorporación de dos aviones Hércules KC-130 C desde España y el C120 Embraer que llegó desde Brasil en 2024, pudo “lograr” una operatividad del 27% de sus aeronaves , dos puntos por encima del registro anterior.

Además señaló la meta de continuar “incrementando aún más el porcentaje de operatividad de las aeronaves” a partir de la llegada de los seis A-29 Súper Tucano . Los primeros dos aviones de esta compra acordada entre el expresidente Luis Lacalle Pou y su par Lula Da Silva llegaron desde Brasil en febrero de este año y fueron recibidos por Yamandú Orsi . El resto se incorporará progresivamente.

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La Fuerza Aérea acreditó que el nivel de operatividad logrado supone un “cumplimiento parcial” ante una “menor disponibilidad de aeronaves en orden de vuelo”. Lo atribuyó a la “no disponibilidad inmediata de repuestos para el mantenimiento o por los tiempos extendidos de inspecciones programadas”.

Uno de los Hércules KC-130 C traídos desde España Ministerio de Defensa

De las 12.202 horas de vuelo planificadas para el año por la Fuerza Aérea, se concretaron casi dos de cada tres: un total de 7.787 horas voladas.

Por otro lado, y ante la incorporación progresiva de los Súper Tucano, la fuerza apuesta a “incrementar la operatividad de la flota a un 50%”. Para eso, buscará continuar “con la actualización de las cabinas de las diferentes plataformas de vuelo, sobre todo en las aeronaves de instrucción para estandarizar, tecnologías y procedimientos de vuelo”.

La Fuerza Aérea indicó a su vez que “continuará las gestiones con el Ministerio de Defensa a fin de mejorar los procesos administrativos para las adquisiciones de partes y repuestos aeronáuticos, dinamizando así los ciclos que permitan mantener e incrementar el porcentaje de operatividad de la flota para un mejor cumplimiento de la tarea asignada”.

Además del único avión de combate que estuvo en condiciones de vuelo el año pasado, también hubo cuatro aeronaves de transporte operativas –de un total de nueve que hay en la flota–, tres helicópteros –de entre 13 disponibles–, siete de enlace –de 19 totales– y cinco de instrucción –de entre 20 que hay–.

Por otro lado, la fuerza consideró que hubo un cumplimiento “parcial” respecto a las horas de vuelo de instrucción, lo que contribuye a “compensar la disminución de tripulaciones con experiencia”, afectadas por la “alta migración de personal”.

También destacó la importancia de los ejercicios e intercambios con fuerzas amigas, de las simulaciones de vuelo y de la incorporación de aeronaves no tripuladas.

Armada y Ejército con mejores registros

El Ejército acreditó haber mantenido operativo el 75% de su flota de vehículos tácticos para el desempeño del personal combatiente.

La Armada Nacional, por su parte, tuvo un 58,6% de operatividad entre sus buques, lo que incluye las embarcaciones de mayor porte que navegan con mayor desplazamiento desde la costa y las lanchas de la Prefectura.