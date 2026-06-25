Fuerza Aérea avisa a la población que hará vuelos nocturnos con lanzamiento de bengalas este jueves y pide "evitar alarmas"

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó que este jueves, sobre las 23:00 horas, llevará a cabo una actividad aérea programada en los alrededores de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA), en el marco de su plan de entrenamiento.
Según el comunicado oficial, se realizarán vuelos nocturnos de instrucción, que incluirán el lanzamiento de bengalas desde una aeronave C-212 Aviocar perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 3.
La FAU explicó que las actividades forman parte del plan de actividades de la Escuela Militar de Aeronáutica y se desarrollan como preparación para las maniobras de invierno.
Desde la institución señalaron que los ejercicios fueron debidamente planificados y se llevarán adelante bajo las medidas de seguridad correspondientes.
En este marco, invitaron a los vecinos de la zona a "evitar alarmas o preocupaciones" por la presencia de actividad aérea y efectos luminosos durante el desarrollo de la actividad.
En el comunicado, la institución agradeció la comprensión y colaboración de la población.