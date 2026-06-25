Fuerza Aérea avisa a la población que hará vuelos nocturnos con lanzamiento de bengalas este jueves y pide "evitar alarmas"

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó que este jueves, sobre las 23:00 horas, llevará a cabo una actividad aérea programada en los alrededores de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA), en el marco de su plan de entrenamiento .

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Según el comunicado oficial, se realizarán vuelos nocturnos de instrucción, que incluirán el lanzamiento de bengalas desde una aeronave C-212 Aviocar perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 3 .

La FAU explicó que las actividades forman parte del plan de actividades de la Escuela Militar de Aeronáutica y se desarrollan como preparación para las maniobras de invierno .

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Desde la institución señalaron que los ejercicios fueron debidamente planificados y se llevarán adelante bajo las medidas de seguridad correspondientes .

En este marco, invitaron a los vecinos de la zona a "evitar alarmas o preocupaciones" por la presencia de actividad aérea y efectos luminosos durante el desarrollo de la actividad.

En el comunicado, la institución agradeció la comprensión y colaboración de la población.