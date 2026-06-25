Antel reportó una caída de su servicio de telefonía fija

Antel sufrió este jueves una caída en sus servicios de telefonía fija que afectó a usuarios en todo el país.
El problema en las líneas telefónicas fijas se reportó en distintos puntos del país. Muchos usuarios denunciaron la situación en redes sociales, donde dejaron constancia de que no podían usar el servicio.
Desde la empresa estatal reconocieron el inconveniente. "Las líneas telefónicas se encuentran afectadas por una falla a nivel general", dijeron fuentes de Antel.
Según declararon, el problema está generado por "cambios de equipos" y "no afecta a servicios empresariales ni a internet".
La compañía agregó que "se está trabajando para poder reparar el inconveniente a la brevedad".