Antel reportó una caída de su servicio de telefonía fija

Antel sufrió este jueves una caída en sus servicios de telefonía fija que afectó a usuarios en todo el país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El problema en las líneas telefónicas fijas se reportó en distintos puntos del país. Muchos usuarios denunciaron la situación en redes sociales, donde dejaron constancia de que no podían usar el servicio.

Desde la empresa estatal reconocieron el inconveniente. "Las líneas telefónicas se encuentran afectadas por una falla a nivel general", dijeron fuentes de Antel.

Según declararon, el problema está generado por "cambios de equipos" y "no afecta a servicios empresariales ni a internet".