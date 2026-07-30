Antel quiere "dar una batalla" contra la "atención monetizada" de los niños e impulsa plataforma con contenidos "curados" sin algoritmos ni publicidad

El vicepresidente de Antel , Pablo Álvarez , defiende en entrevista con El Observador la apuesta de la telefónica por fortalecer la oferta de contenidos, con la transmisión del Mundial como "el mayor hito del año".

El jerarca adelanta que convocaron a la Administración de Educación Pública (ANEP), al INAU y al Ceibal para generar en Antel TV una plataforma con contenidos infantiles que garanticen a los padres una alternativa a la "monetización" de la "atención" de los niños, que "está en disputa en el mundo".

Álvarez sostiene que están "en las horas finales" para cerrar una "propuesta comercial" con Tenfield para procurar una "mayor accesibilidad" de los usuarios de Antel al fútbol uruguayo y asegura que, con el actual acuerdo provisorio, la telefónica no está pagando ningún costo por el contenido.

Ministerio del Interior traslada a casi 800 reclusas desde la cárcel de mujeres de Colón a la nueva de Punta de Rieles

¿En qué está la apuesta de esta administración para fortalecer la propuesta de contenidos a través de Antel TV?

Evaluando el mercado de las telecomunicaciones en el mundo, vemos que muchas empresas se han movido hacia la oferta de contenidos. Entendemos que en esta etapa parte de asegurar el negocio central de Antel es tener una oferta de contenidos accesible y atractiva. Reforzamos la presencia del Antel Box y mejoramos los contenidos en la plataforma. Lo más llamativo fue el retorno del cine nacional a la pantalla de Antel TV. Hemos abierto para que, por ejemplo, las radios se puedan subir al streaming, es cada vez más común que la gente escuche a través de datos. Hemos disputado contenido, el mayor hito del año fue el Mundial. Lo demostraron los números, con más de un millón de usuarios entre Canal 5 y Antel.

¿Está medido cuánto fue en Antel?

En torno a las 100.000 conexiones. Es un éxito para nosotros que retorna a la empresa desde el punto de vista de la presencia. Muchas veces las empresas públicas pautan publicidad en diferentes medios y en este caso éramos el medio y éramos la pauta. Eso nos dio una visibilidad importante. Decidimos que no tenga costo en el consumo de datos. Fue una apuesta importante que fortalece el concepto de pantallas públicas, un conjunto de instituciones que tienen capacidad de ofrecer hacia la ciudadanía contenidos audiovisuales en diferentes modalidades y hay que tener alianzas público-público.

El equipo de Canal 5 para las transmisiones del Mundial Medios públicos

¿Está medido el retorno de esa inversión?

Vi que hubo una consulta pública (del senador blanco Sebastián Da Silva) y me parece muy bien, las empresas públicas están expuestas al contralor ciudadano –que frente a una empresa privada termina siendo un perjuicio porque el conjunto de sus decisiones se justifican exclusivamente en su propio interés, mientras que la empresa pública tiene que tomar decisiones empresariales que también son transparentes–. Aquí la preocupación central, más que el retorno inmediato, es cómo te mantiene competitivo en tu principal negocio: la telefonía móvil y la internet fija al hogar.

Lo otro sería pensar cuánto hubiera gastado Antel pautando en otros medios si no se hubiera transmitido por Canal 5 y por Antel TV. Sería un análisis contrafactual. El retorno tiene que ser evaluado según cómo te mantiene siendo atractivo y competitivo en el mercado principal, donde tenemos un actor nuevo que compite muy fuertemente y con capacidad a nivel regional para tomar decisiones y apalancarlas. No es solo monetario o económico.

¿Esa inserción de Tigo los obligó a reposicionarse?

Era una posibilidad que ya estaba arriba de la mesa cuando comenzamos la gestión y no nos ha exigido un cambio drástico. Claramente nos obliga a atender los precios de los planes, porque ahí es donde se compite más drásticamente, y en la apuesta a la oferta de contenidos a través de una plataforma propia. Fuimos tomando decisiones que nos mantengan como líder del sector. Esperamos este año llegar de las a las 900 radiobases de 5G, seguimos teniendo más que todo el resto de la competencia del sector.

Como empresa pública además tenemos que tomar decisiones que garanticen conectividad independientemente del retorno. Si el retorno es exclusivamente comercial o económico, es muy difícil de justificar la fibra en localidades de pocos habitantes. Este año hicimos la conexión del último pueblo de más de mil hogares que no tenían fibra, ahora esperamos terminar con el 100% de las localidades de más de 500 habitantes y llegar por lo menos al 75 % de las de más de 100 viviendas.

El informe de la Unidad Reguladora de Comunicaciones (Ursec) marca que Starlink sigue teniendo un porcentaje menor del mercado, pero crece con cada edición. ¿Cómo ven ese fenómeno?

Forma parte de la novedad de la competencia, así como la oferta de internet fija por los cableoperadores. Hoy creemos que tener tecnología de ese tipo en lugares donde llega la fibra no parece razonable. Y hay lugares en donde la debilidad de la oferta en materia de conectividad puede llevar a una persona a solucionar por la vía de esa empresa. Parte de los desafíos a futuro es mejorar la conectividad, ya no solo donde están las personas, sino también donde se van instalando nuevas tecnologías en el sector productivo.

Foto: Leonardo Carreño

Hoy hay un acuerdo provisorio con Tenfield para transmitir el fútbol uruguayo. ¿Qué se va a hacer con eso a futuro?

Siempre dijimos que esto formaba parte de una propuesta de Antel de garantizar contenidos de calidad. Hoy lo ofrecemos a través de Antel TV para todos los usuarios que tengan un contrato de $ 1.650 o más, con un logueo específico. Estamos terminando de acordar una propuesta comercial que le permita a la empresa, que tiene el derecho de hacer su negocio, y a nosotros ofrecer el contenido cobrando con una estrategia que nos parezca razonable.

Tenemos un permiso provisorio porque en su momento Tenfield tampoco había firmado con la propia AUF su contrato y no quedaban claras algunas cosas que estaban en la Comisión de Defensa de la Competencia. Había cierto ruido sobre la mesa que a nosotros impedía consolidar un acuerdo, pero ya estamos en las horas finales de ese cierre.

¿Cuánto le paga hoy Antel a Tenfield?

Para la transmisión de fútbol no estamos pagando.

¿Cuál sería el formato de esta nueva propuesta comercial?

Garantizar la mayor accesibilidad y que se mantengan los criterios del negocio. Hoy hay una cantidad de gente a la que no se lo podemos ofrecer porque no se lo podemos cobrar. El día de mañana, capaz que sí, con mejores condiciones para garantizar un acceso que no esté restringido. Es nuestra idea.

¿En qué otra línea se está pensando como novedad?

Así como tenemos contenidos culturales como el cine, los deportes y el acceso a Disney y Netflix a través de la plataforma de Antel, estamos trabajando en generar un área de contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Si miramos la cantidad de ofertas hacia ese público infantil en las plataformas, son miles de millones de horas. Si vemos cuál es la oferta pública, en TV pública nacional hay una media hora por día. Es imposible pensar que vas a competir en la misma proporción.

Pero en lo personal me preocupa todo lo vinculado a la economía de la atención. Hoy las principales plataformas de contenidos provocan que nos quedemos mirando las pantallas y esto también pasa con los niños. Nos preocupa cómo se monetiza esa atención desde una cuestión ciudadana y ética de una empresa publica de telecomunicaciones.

Estamos pensando en contenidos dirigidos a las infancias que estén curados por aquellas instituciones que en Uruguay se dedican a áreas con la infancia. Por ejemplo, la ANEP, Ceibal, INAU, o las propias áreas vinculadas a la producción como la Agencia del Cine, Dinatel y TNU. Que si los padres quieren dejarle a sus hijos que vean las pantallas porque necesitan hacer algo, sepan que los contenidos allí alojados no atentan contra la integridad de los derechos del niño, que no van a ver violencia, que van a estar evaluados por estas instituciones, que no van a haber algoritmos ofreciendo una cápsula para que se queden mirando.

Que esa atención no va a estar monetizada, porque hoy está en disputa en el mundo. Es muy difícil pensar que toda publicidad infantil no es una publicidad engañosa, porque le están hablando a un cerebro en desarrollo. Muchas veces hoy los mercados buscan captar a los niños asociados a una marca porque saben que después ese gurí va a estar asociado al consumo de esa marca a lo largo de su trayectoria vital. Como empresa pública que apuesta a los contenidos, nos parece una apuesta necesaria.

La clave entonces es que haya un filtro.

Hoy hay contenidos que ya están, los han producido estas instituciones. Que haya un lugar donde estén reunidos facilita la posibilidad de que sean vistos y con la garantía de que han sido contenidos cuidados y curados.

La mayor proporción de contenido visibilizado en estas plataformas internacionales son dirigidos al público infantil y me parece que hay que dar una batalla.

Por otro lado, se está discutiendo la regulación de las redes o de la pantalla. Antel no participa porque no es un actor legislativo, pero creemos que podemos participar por el lado de la oferta. Es una propuesta nueva y esperamos generar un espacio de gobernanza con la participación de todas estas instituciones. Esta semana vamos a tener la primera reunión.

Foto: Leonardo Carreño

Ha hablado mucho sobre la soberanía digital y de crear centros de datos. Hace un año propuso que Antel tenga la embajada de todos los datos del Estado. ¿Realmente hay posibilidades de posicionarse en ese ecosistema?

Hay posibilidades y hay una necesidad. Creo que Uruguay debería trabajar una legislación en materia de infraestructuras críticas que nos permita cuidar mejor esa infraestructura y exigirle a sus propietarios que respeten un conjunto de acciones. Hoy para Antel, los cables submarinos, la red de fibra, las radiobases y los data centers, son infraestructura crítica. Algunos tienen que cumplir con obligaciones establecidas por decreto, pero sobre la infraestructura física no hay ningún cuidado especial.

Planteamos ser socio estratégico del Estado y socio tecnológico de las empresas. Avanzamos mucho a partir de un proyecto de relacionamiento interinstitucional con las diferentes áreas del Estado para ser proveedores o intermediarios de soluciones que le exijan a esas instituciones la necesidad de contar, por ejemplo, con conectividad, o con data center, o con inteligencia artificial. Se viene avanzando también en la migración hacia el data center de Antel de la estructura del data center de Agesic. Eso nos obliga a mejorar nuestras inversiones en ciberseguridad, que hemos tenido incidentes que internamente se han resuelto de forma positiva.

Y podemos comenzar a tener nuevas miradas, de cómo regionalizamos alguno de nuestros negocios, cómo exportamos la calidad de Antel para proveer algunos servicios que damos fuera de frontera en Brasil o en Argentina.

Cuando miro la geopolítica del mundo, pienso que hoy el nuevo desafío de la economía digital, del capitalismo 4.0 o sus diferentes nombres, habla de la necesidad de incluso compartir infraestructuras. Si pensamos en soluciones grandes en materia de IA, probablemente sean multi-Estado.

¿Está sobre la mesa o es una aspiración?

He participado en algunos eventos y yo lo pongo cada vez que puedo arriba de la mesa. Es muy difícil pensar que frente a los US$ 700.000 millones que han gastado las principales empresas del mundo en esta área, vamos a poderlo "enfrentar" con los US$ 30 millones o US$ 100 millones que ponga un Estado.

Habría que discutir también cuáles son los datos que deben estar alojados en la infraestructura pública estatal. Nos parece razonable que los datos personales, los que manejan un ministerio o instituciones públicas pero también privados, deberían estar alojados ahí y después capaz que puedan ser procesados por terceros.