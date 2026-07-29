El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por la llegada de un período de tormentas fuertes, puntualmente severas, que afectará a distintas zonas del país entre la tarde del viernes 31 de julio y la noche del sábado 1º de agosto.
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo arranca y qué localidades afecta
El organismo meteorológico emitió un aviso a la población por lluvias de entre 40 y 60 milímetros, con acumulados que podrían ser superiores en algunas zonas