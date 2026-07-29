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Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo arranca y qué localidades afecta

El organismo meteorológico emitió un aviso a la población por lluvias de entre 40 y 60 milímetros, con acumulados que podrían ser superiores en algunas zonas

29 de julio de 2026 7:12 hs
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por la llegada de un período de tormentas fuertes, puntualmente severas, que afectará a distintas zonas del país entre la tarde del viernes 31 de julio y la noche del sábado 1º de agosto.

Según informó el organismo, el fenómeno comenzará en el litoral oeste durante la tarde del viernes y se desplazará gradualmente hacia el noreste a lo largo del sábado.

Durante el episodio se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas potencialmente severas, acompañadas por precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 milímetros. Inumet advirtió, además, que en algunos puntos los registros de lluvia podrán superar esos valores.

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Meteorología recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y a los eventuales avisos y alertas que puedan emitirse a medida que evolucione la situación meteorológica.

Qué se espera para el fin de semana

  • Inicio del evento: tarde del viernes 31 de julio.
  • Final previsto: noche del sábado 1º de agosto.
  • Zona afectada inicialmente: litoral oeste.
  • Desplazamiento: hacia el noreste durante el sábado.
  • Fenómenos previstos: tormentas fuertes y puntualmente severas.
  • Lluvias estimadas: entre 40 y 60 milímetros, con acumulados superiores en forma puntual.

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