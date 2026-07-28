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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 29 de julio

La capital tendrá una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C, según el pronóstico de Inumet

28 de julio de 2026 21:00 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 29 de julio una jornada con lluvias y tormentas en varias zonas del país durante la mañana, seguidas por una mejora gradual de las condiciones, aunque persistirá la nubosidad y se formarán nieblas y neblinas hacia la noche en distintas regiones.

Montevideo y área metropolitana

La capital tendrá una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y una mejora progresiva. El viento soplará del sureste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, mientras el viento rotará del sureste al este, entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país se esperan 7 °C de mínima y 15 °C de máxima.

La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas en disminución, además de nieblas y neblinas. El viento del sureste se mantendrá entre 20 y 30 km/h, amainando hacia el final del día.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

La mañana estará marcada por precipitaciones y probables tormentas, con mejora posterior. El viento del sureste soplará entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con neblinas, y vientos del sureste al este de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país se registrarán las temperaturas más elevadas, con una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, que tenderán a mejorar con el correr de las horas. También se prevén nieblas y neblinas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con viento del sureste al este entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

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