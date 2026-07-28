El emotivo aliento de los hinchas de Nacional en Buenos Aires, en la despedida de los tricolores de las copas internacionales de Conmebol

Los hinchas de Nacional colmaron su tribuna este martes de noche en el estadio de Tigre, en Buenos Aires, y se hicieron sentir en la revancha ante los argentinos en el partido repechaje de la Copa Sudamericana que definió la clasificación a octavos de final.

La derrota en el Gran Parque Central por 3-0 la semana pasada y el triunfo de este martes 2-1 no le alcanzó al equipo de Jorge Bava para continuar en competencia en el segundo torneo de Conmebol, y Tigre se enfrentará ante Montevideo City Torque en la ronda de los 16 mejores.

Torque es el único equipo uruguayo que continúa en los torneos de Conmebol en las instancias de eliminación directa.

Después del partido del martes en Montevideo, a raíz de que dos ómnibus que trasladaban a hinchas de Tigre fueron baleados en los acceso a Montevideo, cuando regresaban a Buenos Aires, y un hincha fue herido, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la APreViDe se planteó la posibilidad de impedir la llegada de hinchas tricolores ante una posible reacción de los hinchas argentinos.

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Debido a que la policía uruguaya informó que se trató de un ataque individual y que nada tenía que ver la hinchada de Nacional, el viernes decidieron liberar las tribunas para los tricolores, que este martes tuvieron 2.500 entradas.

Los hinchas llegaron temprano, en un gran operativo de seguridad.

En la tribuna, una de las cabeceras, los parciales se hicieron sentir. Con un emocionante aliento recibieron a sus jugadores. Luego, con los dos goles en el primer tiempo de Maxi Gómez y Maxi Silvera, alimentaron el sueño de alcanzar la clasificación, pero se frustró en el segundo tiempo, cuando el equipo de Bava no sostuvo su funcionamiento, Tigre tomó el control del juego y puso punto final al sueño tricolor.

Nacional quedó eliminado de todas las competencias internacionales de Conmebol y ahora se enfoca en el Torneo Clausura, que debe ganar para ir por el bicampeonato en la LIga Uruguaya.

Así se vivió el emotivo aliento de los hinchas de Nacional a su equipo antes del inicio del partido: