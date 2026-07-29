Ignacio Alonso aseguró que en AUF tienen "mucho optimismo" en el Mundial 2030 con 64 equipos: "Poder tener más partidos sería un sueño para todos"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Ignacio Alonso , aseguró que en la organización existe "mucho optimismo" en que el Mundial 2030 pase a ser de 64 equipos , lo que le daría a Uruguay la posibilidad de contar con más partidos del torneo .

En una rueda de prensa realizada antes de la presentación de la Copa AUF Uruguay , Alonso recordó que el mandatario de la Conmebol, Alejandro Domínguez (que iba a estar en el evento pero no llegó debido a un retraso de su vuelo), "hace pocos días escribió un tuit que tuvo repercusión mundial" que "refleja el estado de optimismo que existe respecto a la propuesta que hizo Sudamérica para poder tener una edición especial de las copas del mundo".

"Tenemos mucho optimismo que esta idea de Sudamérica pueda cristalizarse, y para Sudamérica implicaría tener más oportunidad de organización de partidos", expresó el presidente de la AUF, que puntualizó que el cambio "sería muy importante para la posición de Uruguay en todo este proceso".

El jerarca remarcó que "el próximo partido de la Copa del Mundo va a ser en Montevideo, con un Estadio Centenario remozado", y explicó que la remodelación del recinto está en un "proceso de análisis" junto con el gobierno y la Intendencia de Montevideo.

Diego Forlán llegó a Montevideo tras su viaje al Mundial 2026, y se apronta para asumir el desafío de la selección uruguaya hasta 2027

Camino al Mundial 2030 con 64 selecciones: los mensajes de Infantino, de Domínguez y las ventajas que traerá para Uruguay

Este proceso lo lleva adelante una comisión conformada por el presidente Yamandú Orsi, y encabezada por el exministro de Economía Fernando Lorenzo. "Lo está tratando con mucha reserva y mucha seriedad, y seguramente en las próximas semanas tenga mucho que decir. Sabemos que va a ser rápido y muy diligente el proceso", agregó.

Para Alonso, "poder tener la posibilidad de tener más partidos" del siguiente Mundial "sería un sueño para todos". El presidente de la AUF destacó las experiencias de México y Canadá en el Mundial 2026, que con pocos partidos tuvieron un impacto en su turismo y su actividad comercial, además de una gran "repercusión en el mundo".

"Uruguay va a estar en el ojo del mundo de acá al sorteo, y de acá a la Copa del Mundo. Por eso es tan importante el proceso que estamos teniendo y yo me siento congratulado por lo que fue el posteo que hizo Alejandro, con el que me siento identificado", sentenció.