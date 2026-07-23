Ponen en marcha el megaestadio de Paraguay que será sede del Mundial 2030

Mientras Argentina y Uruguay se preparan para albergar los partidos inaugurales del Mundial 2030 , otro de los países sudamericanos que participará de la histórica Copa del Mundo avanza con una de las obras más ambiciosas del continente.

Paraguay confirmó el desarrollo del nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb , del Club Olimpia , un proyecto que apunta a convertirse en una de las sedes del torneo organizado junto con España, Portugal y Marruecos .

El recinto, que reemplazará al tradicional estadio Para Uno , tendrá capacidad para 46.000 espectadores , demandará una inversión cercana a los US$ 80 millones y fue rediseñado para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA .

El proyecto fue presentado con un diseño renovado difundido por la revista británica Dezeen , especializada en arquitectura, donde se exhiben las principales características de la mole paraguaya.

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La propuesta incorpora una fachada envolvente de líneas curvas, un techo que cubrirá íntegramente las tribunas y mejoras en la distribución de los espacios interiores, con el objetivo de optimizar la experiencia de los espectadores y cumplir con los requisitos internacionales para grandes competencias.

La obra se desarrollará en el mismo predio donde actualmente se encuentra el estadio de Olimpia, en Asunción. Según el cronograma difundido por el club, la construcción de la superestructura comenzará en octubre de este año y la inauguración está prevista para junio de 2029, aproximadamente un año antes del inicio de la Copa del Mundo.

Además del estadio, el plan contempla la modernización de los accesos, nuevos estacionamientos y áreas comerciales, junto con espacios destinados a hospitalidad y servicios para el público.

¿Qué se sabe del Mundial 2030?

La FIFA confirmó que el Mundial 2030 tendrá una organización inédita. Los partidos inaugurales por el centenario del torneo se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que el resto de la competencia se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

En ese contexto, el nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb integra el grupo de escenarios proyectados para recibir encuentros de la Copa del Mundo. El objetivo es que el recinto esté completamente operativo con suficiente antelación para superar las inspecciones y pruebas organizativas exigidas por la FIFA.

FIFA

El presidente del Club Olimpia, Rodney Nogués, sostuvo en las presentaciones del proyecto que la institución busca construir un estadio de nivel internacional que represente al fútbol paraguayo durante el Mundial 2030. Por su parte, la FIFA incluyó al escenario entre los recintos considerados dentro de la planificación del torneo centenario.