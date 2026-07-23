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Claudio Chiqui Tapia criticó las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026: "No se dejen llevar por las mentiras"

"No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo", afirmó el presidente de la AFA días después de la derrota

23 de julio de 2026 9:19 hs
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia AFP

"No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", se lee en el primer párrafo del comunicado publicado por Tapia en sus redes sociales, en el que recordó que a pesar de la final perdida la selección argentina "venía de darle una enorme alegría al país".

Aunque reconoció que a los argentinos les "duele perder" porque son "competitivos" y "el equipo más ganador de la historia", además de porque están "acostumbrados a pelear hasta el final" y siguen siendo, en sus palabras, "uno de los dos mejores equipos del mundo", el presidente de la AFA le pidió a la gente: "Paremos la pelota un momento".

"Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible", continuó.

Lo que dijo Chiqui Tapia luego de la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026

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Tapia le recordó a sus compatriotas que como argentinos compiten "con garra, con pasión y con el corazón", y también representan "a toda América, con enorme orgullo".

"Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol", escribió el mandatario de la AFA en referencia a las teorías que se generaron luego de la derrota argentina.

Para el Chiqui, hoy "es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta". "Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre", sentenció.

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