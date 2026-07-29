El motivo por el que Alejandro Domínguez no pudo estar en el lanzamiento de la Copa AUF, quien envió un mensaje a Ignacio Alonso y repasó su formación con la "escuela" uruguaya de dirigentes

El presidente de la Conmebol , Alejandro Domínguez , finalmente no pudo estar en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay 2026 que se realizó este martes a la noche, pero envió un mensaje que fue exhibido durante el evento.

Por razones climáticas , en un día de niebla en Montevideo, el mandamás del fútbol sudamericano no pudo volar a Uruguay para asistir a la ceremonia.

Por ese motivo, envió un video con un mensaje que fue reproducido por pantalla gigante en el que manifestó su apoyo al presidente de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF) Ignacio Alonso y cómo fue su formación como dirigente con influencia de directivos uruguayos.

“No quiero dejar pasar esta oportunidad para contarles un poco de mi historia con el afecto que le tengo al Uruguay” , señaló. “Si puedo decir que hay una otra nación a la que quiero como mía es el Uruguay porque muchos momentos de mi vida los pasé en el Uruguay. Como deportista, como turista, como amante del fútbol”.

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“Y tengo 30 años de trayectoria como dirigente. Y a eso le tengo que sumar 23 años de hijo de dirigente y esos 23 años me sirvieron para formar las bases de la condición de dirigente que me toca hacer y la escuela que enseñó a mi padre la dirigencia del fútbol es la escuela de la dirigencia del Uruguay, con lo cual hoy creo que puedo hablar con este cariño y este reconocimiento porque yo me debo a esa escuela, a la escuela del fútbol del Uruguay, a la escuela de los dirigentes que amaron sus colores por encima de cualquier otra ambición, sus colores que fueron motivo de grandes batallas deportivas que lograron lo imposible o por lo menos lo que nos decían que era imposible”, sostuvo.

Ignacio Alonso en la presentación de la Copa AUF Uruguay Foto: Gastón Britos/ FocoUy

“El fútbol uruguayo está demostrado que se sabe anteponer a la adversidad pero toda organización necesita un líder y un líder que también crean grande. Y quiero reconocerte, Nacho (Alonso), porque sos parte de este cambio del fútbol sudamericano y sos el líder del capítulo del cambio del fútbol en el Uruguay”, agregó.