Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

A qué hora juegan hoy Nacional vs Boston River por el Torneo Clausura y dónde verlo

El encuentro tendrá lugar en el Gran Parque Central; mirá hora y TV

9 de agosto de 2026 5:00 hs
Alexis Arias&nbsp;

Alexis Arias 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional y Boston River juegan este domingo en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo tricolor busca iniciar con el pie derecho en el certamen local para pelear por el Campeonato Uruguayo.

¿Cuándo juegan Nacional vs Boston River?

El partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura se disputará este domingo 9 de agosto. El encuentro tendrá lugar en el Gran Parque Central, estadio donde el conjunto tricolor oficiará de local ante su público.

¿A qué hora juegan Nacional vs Boston River?

El pitazo inicial está programado para las 18:30 horas (horario de Uruguay).

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Boston River?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

La nueva faceta artística del ex Nacional y Boca Juniors Alexis Rolín, quien sorprendió mientras juega en Terremoto; mirá el video

El alto porcentaje de goles y aporte ofensivo de Maxi Gómez en Nacional que Jorge Bava deberá suplir en el debut ante Boston River por el Torneo Clausura

¿Cómo llega Nacional?

El equipo dirigido por Jorge Bava encara este Torneo Clausura con la prioridad absoluta de quedarse con el título tras un primer semestre adverso. Para este debut, el cuerpo técnico deberá realizar modificaciones obligadas en la oncena titular.

Jorge Bava

Jorge Bava

La principal baja es la de Maxi Gómez. El goleador del equipo llegó a la quinta tarjeta amarilla en el último encuentro ante Progreso y deberá cumplir un partido de suspensión. En su lugar, el delantero de 21 años Tiziano Correa, reciente incorporación proveniente de Cerro Largo, corre con ventaja para meterse en el equipo titular y acompañar a Maximiliano Silvera en la ofensiva.

Alineación probable de Nacional

La probable alineación de Nacional para el estreno en el Clausura es la siguiente: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos y Tomás Verón Lupi; Maximiliano Silvera y Tiziano Correa.

Las más leídas

Se suspendió el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por problemas en la red lumínica

Hansi Flick, DT del Barcelona, se refirió a la salida de Ronald Araujo al Liverpool: "Es una pena, no pudimos incluirlo como quería"

Las posibles fechas en las que se puede jugar Montevideo City Torque vs Peñarol: el carbonero busca no jugar antes del clásico, y el ciudadano descartó el domingo

El comunicado oficial del sanatorio sobre la muerte de Jorge Messi

Temas

Nacional Boston River Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos