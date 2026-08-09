A qué hora juegan hoy Nacional vs Boston River por el Torneo Clausura y dónde verlo

Nacional y Boston River juegan este domingo en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 . El equipo tricolor busca iniciar con el pie derecho en el certamen local para pelear por el Campeonato Uruguayo.

El partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura se disputará este domingo 9 de agosto . El encuentro tendrá lugar en el Gran Parque Central, estadio donde el conjunto tricolor oficiará de local ante su público.

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

El alto porcentaje de goles y aporte ofensivo de Maxi Gómez en Nacional que Jorge Bava deberá suplir en el debut ante Boston River por el Torneo Clausura

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¿Cómo llega Nacional?

El equipo dirigido por Jorge Bava encara este Torneo Clausura con la prioridad absoluta de quedarse con el título tras un primer semestre adverso. Para este debut, el cuerpo técnico deberá realizar modificaciones obligadas en la oncena titular.

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

La principal baja es la de Maxi Gómez. El goleador del equipo llegó a la quinta tarjeta amarilla en el último encuentro ante Progreso y deberá cumplir un partido de suspensión. En su lugar, el delantero de 21 años Tiziano Correa, reciente incorporación proveniente de Cerro Largo, corre con ventaja para meterse en el equipo titular y acompañar a Maximiliano Silvera en la ofensiva.

Alineación probable de Nacional

La probable alineación de Nacional para el estreno en el Clausura es la siguiente: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos y Tomás Verón Lupi; Maximiliano Silvera y Tiziano Correa.