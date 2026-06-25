Alexis Martín Arias, el golero que pidió Jorge Bava y que disputará el puesto con Luis Mejía, es el tercer refuerzo de Nacional en el período de pases

Nacional ya tiene el tan buscado arquero para reforzar su plantel para el segundo semestre de la temporada, quien se convierte en el tercer fichaje en el período de pases de mitad de año. Se trata del argentino Alexis Martín Arias .

Este golero argentino de 33 años llega a los albos tras desvincularse de Cerro Porteño de Paraguay, donde lo dirigió Jorge Bava, actual DT tricolor, quien lo pidió para sumarlo a su equipo.

De esta forma, reforzará un puesto en el que los albos tienen hoy a Luis Mejía, de 35 años, como titular, actualmente en el Mundial 2026 con Panamá, y en el que ya no estará Ignacio Suárez, a quien se le comunicó que no será tenido en cuenta para el segundo semestre.

Para salir de Cerro Porteño, Arias resignó dinero junto a su representante, unos US$ 300.000, y además los albos pagaron una cláusula de salida de US$ 180.000, según trascendió.

El reconocido Fabrizio Romano anunció el nuevo fichaje de Nacional y destacó que era pretendido por dos ligas importantes

Bruno Zuculini, el primer refuerzo de Nacional: un referente de peso protagonista de los últimos títulos continentales de Racing, con pasado en Manchester City y el River Plate de Marcelo Gallardo

La carrera y buenos números recientes de Alexis Martín Arias

El arquero nacido en Pellegrini, Buenos Aires, el 4 de julio de 1992, comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde ascendió a Primera en la temporada 2012/13 y tuvo su debut en la Liga Argentina 2015/16.

Alexis Martín Arias, nuevo golero de Nacional

En “el lobo” estuvo hasta 2020, cuando pasó al fútbol chileno para jugar en Unión La Calera y luego, en 2022, en O’Higgins.

Al año siguiente regresó a su país para atajar en Argentinos Juniors y en 2024 pasó a Cerro Porteño, con el que ganó dos títulos en 2025, el campeonato de Primera división y la Supercopa, y fue elegido mejor arquero de la temporada.

Alexis Martín Arias, nuevo golero de Nacional

En la actual temporada, Arias, de 1,85 metros, jugó 25 partidos en Cerro Porteño, todos como titular, con 19 por la liga paraguaya y seis por Copa Libertadores.

Le hicieron un total de 19 goles, 17 en la liga y dos por la Libertadores, y tuvo 13 partidos con arco en cero, nueve por el campeonato guaraní y cuatro en el torneo de Conmebol.

¡Una atajada sorprendente en la última jugada del partido! Alexis Martín Arias, figura de @CCP1912oficial @CocaColaAr pic.twitter.com/q4oeA6sThH — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 30, 2026

Los tres fichajes de Nacional hasta el momento

Con Arias, Nacional llega a tres fichajes internacionales en lo que va del actual período de pases.

Bruno Zuculini

El primero fue el también argentino Bruno Zuculini, volante central que llega desde Racing de Avellaneda y que ya viajó a Montevideo para sumarse a la pretemporada que el club realiza en Maldonado.

El otro es el costarricense Francisco Calvo, zaguero que llegará en los próximos días, al igual que Arias.

Francisco Calvo

Van por Alan Rodríguez

Nacional busca sumar a otro volante: Alan Rodríguez, el uruguayo que juega en Inter de Porto Alegre donde es dirigido por Paulo Pezzolano.

Alan Rodríguez en Inter de Porto Alegre

Se trata de un mediocampista con experiencia que se formó en Defensor Sporting, se consolidó en Boston River y pasó a Argentinos Juniors, donde fue capitán y figura, para luego ser fichado por los gaúchos a mediados de 2025.

John Guzmán a Progreso

Nacional ya resolvió la situación de uno de los siete jugadores que no van a seguir en el plantel en el segundo semestre, el colombiano John Guzmán, quien llegó a principios de años como apuesta del club pero que no llegó a jugar en Primera de forma oficial.

El volante central juvenil fue cedido a préstamo a Progreso, donde jugará lo que resta del Intermedio y el Torneo Clausura.

John Guzmán, volante colombiano de Nacional

Los albos deben resolver las salidas de los otros seis jugadores que no serán tenidos en cuenta por Bava y que entrenan en Los Céspedes. Ellos son Nicolás “Diente” López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, quien podría pasar a Cerro Largo, Ignacio Suárez y Mauricio Vera.