La selección de Ecuador va por la hazaña y la clasificación ante Alemania, correspondiente a la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026 en el MetLife Stadium en New Jersey, con la obligación de ganar y esperar resultado entre Costa de Marfil y Curazao. El encuentro empezará a las 17:00 horas.
Ecuador vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026: el partido se mantiene empatado al entretiempo
Seguí EN VIVO el encuentro entre Ecuador y Alemania, correspondiente a la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026