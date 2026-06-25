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Ecuador vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026: el partido se mantiene empatado al entretiempo

Seguí EN VIVO el encuentro entre Ecuador y Alemania, correspondiente a la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026

25 de junio 2026 - 17:53hs
Ecuador
EFE
Nilson Angulo Ecuador
EFE
Leroy Sané
EFE

EN VIVO

La selección de Ecuador va por la hazaña y la clasificación ante Alemania, correspondiente a la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026 en el MetLife Stadium en New Jersey, con la obligación de ganar y esperar resultado entre Costa de Marfil y Curazao. El encuentro empezará a las 17:00 horas.

Seguí las estadísticas en vivo del partido:

Ecuador vs Alemania en vivo

El tanto de Angulo para el empate de Ecuador

El gol de Alemania para el 1-0

Las posiciones del grupo E del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del encuentro entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026.

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