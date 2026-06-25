La selección uruguaya mostró a todo el plantel en el entrenamiento abierto por primera vez en el Mundial 2026: Marcelo Bielsa mantendría el equipo ante España

La selección uruguaya mostró a todo su plantel en el entrenamiento abierto por primera vez antes de un partido del Mundial 2026 , luego de salir solo con los suplentes en la previa de los dos cruces anteriores. Aunque esto deja algunas dudas sobre el once que podrá parar Marcelo Bielsa en el encuentro de este viernes ante España , todo indica que será el mismo equipo que arrancó ante Cabo Verde .

En la última práctica abierta antes de viajar a Guadalajara por la tarde, la selección salió con sus 24 jugadores disponibles a la cancha del hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen . Giorgian de Arrascaeta ya realiza trabajos diferenciados con pelota desde este miércoles y Ronald Araujo ya trota, pero ninguno de los dos estará disponible ante España .

Solo el primer día de entrenamiento en ese complejo, el 10 de junio, Uruguay salió con casi todos sus jugadores al campo de juego con la prensa presente. Durante el Mundial, en tanto, en los días posteriores a los partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde se vio a todo el equipo, pero con los titulares realizando trabajos regenerativos en el gimnasio y los jugadores con pocos o ningún minuto en esos encuentros en cancha .

En los días previos a esos dos partidos, los periodistas presentes en Playa del Carmen pudieron ver a los jugadores que al otro día estuvieron en el banco de relevos , lo que daba una clara idea del once que iba a empezar al otro día. Antes del encuentro contra Cabo Verde solo quedó la duda entre Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz , que entrenaron juntos con los titulares en el día previo, y finalmente Bielsa se decantó por el primero .

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Esta vez Bielsa cambió la estrategia, y en el entrenamiento previo al partido salió con todo el equipo, algo que se rumoreó fue un pedido del equipo para practicar todos juntos. Carlos Manta, dirigente de la AUF, explicó a Referí este miércoles que eso ya ocurrió en distintas ocasiones: "Lo que hacemos son tres turnos, primero con los sparrings, después con un equipo alternativo y después con el equipo principal, para que mantengan el ritmo competitivo".

A pesar de que el entrenamiento abierto no dio una pista del once, distintas fuentes confirmaron a Referí que tras los 15 minutos disponibles para la prensa Bielsa comenzó la práctica entrenando con el mismo equipo que partió contra Cabo Verde.

Según informó Sport 890, mientras los reporteros se iban del complejo pudieron ver a los mismos once jugadores que comenzaron el anterior encuentro rodeando al DT argentino, mientras que los demás estaban con distintos colaboradores, en los minutos previos al comienzo de los trabajos tácticos.

Con esta información, Uruguay saldría a la cancha con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.