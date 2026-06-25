Mundial 2026: Marcelo Bielsa no paró su once para enfrentar a España en el entrenamiento de este miércoles, y Giorgian de Arrascaeta volvió a entrenar con pelota

La selección uruguaya entrenó a puertas cerradas este miércoles por la tarde en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , a dos días de su enfrentamiento en Guadalajara contra España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 .

Según confirmaron fuentes a Referí, el entrenador Marcelo Bielsa no paró a un equipo titular en la práctica de esta tarde. Todo el plantel entrenó unido, como informó el dirigente Carlos Manta a este medio el miércoles por la mañana. "Lo que hacemos son tres turnos, primero con los sparrings, después con un equipo alternativo y después con el equipo principal , para que mantengan el ritmo competitivo", explicó el directivo.

En los últimos días, Bielsa dividió al grupo entre los titulares contra Cabo Verde y los que tuvieron pocos o ningún minuto en ese partido , lo que no dio pistas del posible equipo que plantará el entrenador este viernes en el Estadio Guadalajara .

Distintas fuentes indicaron que José María Giménez es una opción que maneja el entrenador para conformar la zaga del encuentro, sustituyendo a Juan Manuel Sanabria y dejando a Mathías Olivera en el lateral izquierdo.

España va por el primer puesto ante la selección uruguaya en el Mundial 2026: el zaguero Aymeric Laporte analizó el cruce, recordó su debut con Marcelo Bielsa y fue contundente: "No jugamos para empatar"

"Calentura", pero equipo unido: desmienten problemas en la interna de la selección uruguaya tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Este jueves por la mañana la selección realizará su último entrenamiento abierto en Playa del Carmen antes de viajar a Guadalajara en la tarde. Tras esos 15 minutos abiertos a la prensa, en los que se acostumbra a mostrar a los suplentes, el entrenador parará su equipo para jugar contra España.

Giorgian de Arrascaeta volvió a entrenar con pelota y Ronald Araujo ya corre

Este jueves Bielsa tuvo la buena noticia del regreso de Giorgian de Arrascaeta a los trabajos en cancha, algo que mostró la selección a través de sus redes sociales.

El enganche del Flamengo, que sufrió un desgarro en los entrenamientos de la selección antes de viajar a México mientras se recuperaba de una fractura de clavícula, realizó "trabajos diferenciados" en la tarde, detallaron fuentes a Referí.

El otro jugador en sanidad, Ronald Araujo, también volvió a trotar en cancha, en lo que son los dos primeros avances prometedores de los dos jugadores que llegaron lesionados al Mundial 2026 y aún no cuentan con minutos.

De todas formas, Marcelo Bielsa adelantó en la conferencia de prensa posterior al partido contra Cabo Verde que ninguno de los dos futbolistas estará disponible contra España.