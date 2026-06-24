La sorprendente ubicación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en una estadística que confirma el ADN de esta celeste en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue quemando etapas tras la finalización de la segunda jornada de la fase de grupos, dejando en claro qué selecciones han apostado por un fútbol completamente vertical y ofensivo. De acuerdo con los últimos datos estadísticos compartidos por Squawka, Turquía pateó el tablero de los pronósticos al liderar de forma absoluta la tabla de remates totales en el torneo, registrando la increíble cifra de 62 tiros, aunque solo 13 fueron al arco y no anotó un gol, siendo la primera en quedar eliminada de la competencia, mientras que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se ubica en una muy buena cuarta ubicación en dicha tabla.

El combinado turco demostró un poderío avasallante en ataque, logrando una diferencia abismal de al menos 13 remates más que cualquier otro competidor directo en la cita mundialista en estas primeras dos fechas jugadas por todos los equipos.

Para el público sudamericano el dato más gratificante llega de la mano de selección uruguaya de Marcelo Bielsa . La celeste ratifica partido a partido su ambiciosa mentalidad ofensiva, más allá de los resultados obtenidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde, que no fueron los esperados.

Uruguay se ubica firmemente en la cuarta posición a nivel global con un total de 44 remates acumulados.

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Esta estadística no hace más que validar el sello inconfundible de Bielsa: presión asfixiante en campo rival, transiciones rápidas a un solo toque y una obsesión constante por finalizar las jugadas de cara al arco contrario.

Uruguay no especula y busca el protagonismo ofensivo sin importar el rival que tenga enfrente y eso lo va a tener que demostrar más que nunca el próximo viernes ante España cuando cierren el grupo a la hora 21 en Guadalajara.

Este es el Top 10 de las selecciones con mayor cantidad de remates en el Mundial 2026 tras las dos primeras fechas:

1) Turquía- 62

2) España- 49

3) Canadá- 45

4) Uruguay- 44

5) Alemania- 42

6) Inglaterra- 41

7) Suiza- 39

8) Ecuador- 39

9) Bélgica- 38

10) Colombia- 35

El listado expone la paridad de potencias históricas como España y Alemania, pero realza enormemente el valor de lo conseguido por la celeste, que supera en volumen de tiros a gigantes de la talla de Inglaterra o Bélgica que aparecen en el listado, y ni que hablar a Francia y Argentina, que no están allí, pero ya clasificaron y ganaron sus dos compromisos.

Además, el continente sudamericano pisa fuerte en el plano ofensivo con la presencia de Ecuador y Colombia cerrando los primeros puestos.

Con un juego directo y un arsenal de futbolistas decididos a buscar el arco rival, el Uruguay de Marcelo Bielsa se ilusiona, pese a que se viene España, un candidato al título, y que es de los pocos que lo superan en esa lista.