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El registro de Rodrigo Bentancur que lo dejó primero en una lista de jugadores de renombre al término de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue el mejor en un ítem trascendente tras los dos partidos disputados por todos los equipos

24 de junio de 2026 13:27 hs
Rodrigo Bentancur en la selección uruguaya en pleno Mundial 2026

Rodrigo Bentancur en la selección uruguaya en pleno Mundial 2026

Enzo Santos / FocoUy

El Mundial 2026 sigue dejando datos que confirman el ADN competitivo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Tras las primeras dos jornadas del máximo certamen futbolístico, la prestigiosa plataforma de estadísticas deportivas Squawka reveló un dato contundente que sitúa a un futbolista charrúa en la cima del planeta: Rodrigo Bentancur es, hasta el momento, el jugador que más posesiones de balón ha recuperado en todo el torneo.

El mediocampista uruguayo acumula un total de 19 recuperaciones de pelota, superando a volantes de élite de las principales potencias europeas y sudamericanas.

Este registro no es una casualidad, sino el reflejo directo de la propuesta futbolística de Bielsa, caracterizada por la presión, la intensidad constante y el despliegue físico innegociable, más allá de que los resultados ante Arabia Saudita y Cabo Verde no fueron los esperados.

Bentancur se convirtió en el eje del equilibrio de la celeste, logrando cortar los circuitos de los rivales y dándole una salida limpia y rápida al equipo.

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La lista que lidera Rodrigo Bentancur al cierre de la segunda fecha de la fase de grupos

Este jueves ya en viernes de la madrugada uruguaya, se cerró la segunda fecha de la fase de grupos con la victoria de Colombia por 1-0 sobre Congo.

A continuación, se repasa el Top 10 de los máximos recuperadores del Mundial 2026, según los datos oficiales aportados por Squawka:

Top 10 de Jugadores con Más Posesiones Ganadas - Mundial 2026

1) Rodrigo Bentancur (Uruguay)- 19
2) Granit Xhaka (Suiza)- 17
3) Florian Wirtz (Alemania)- 17
4) Sander Berge (Noruega)- 16
5) Mohannad Abu Taha (Jordania)- 15
6) Bekhruz Karimov (Uzbekistán)- 15
7) Marwan Attia (Egipto)- 15
8) Enzo Fernández (Argentina)- 14
9) Gonzalo Plata (Ecuador)- 14
10) Pedro Vite (Ecuador)- 14

La lista resalta la paridad en el fútbol moderno y la presencia de selecciones emergentes, pero ratifica la jerarquía de Rodrigo Bentancur en la mitad de la cancha, más allá de los resultados de la selección uruguaya.

El mediocampista, quien milita en Tottenham de la Premier League, le saca dos recuperaciones a sus más inmediatos perseguidores, figuras consolidadas como el suizo Granit Xhaka y la estrella alemana Florian Wirtz de Liverpool de Inglaterra.

Asimismo, la tabla evidencia el buen momento de la región con la aparición del argentino Enzo Fernández y los ecuatorianos Gonzalo Plata y Pedro Vite. Con este rendimiento, Uruguay sueña en grande de la mano de un futbolista que juega, corre y recupera más que nadie, pero el equipo debe mejorar mucho ante un rival de los ribetes de España el próximo viernes.

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