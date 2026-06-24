Mundial 2026: mirá cómo son los criterios de desempate para seguir avanzando en el torneo, de los que dependerá la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se sigue preparando para lo que será su último partido en el Grupo H cuando este viernes enfrente desde la hora 21 a España en Guadalajara, en el que necesita ganar para no depender de otros resultados, o empatar, y allí sí sacar la calculadora y ver qué sucede con otros rivales no solo de la llave, sino de otras.
La ronda final de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 comienza este miércoles 24 y termina el próximo sábado 27. Al final, los dos primeros equipos de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria, mientras que los ocho mejores terceros clasificados también se clasifican.
Los criterios de desempate de la FIFA en caso de empate a puntos
Primer criterio: historial de enfrentamientos directos.
El primer criterio definido por la FIFA para la Copa Mundial considera los puntos obtenidos en los partidos entre los equipos que empataron en la clasificación del grupo.
Segundo criterio: rendimiento general
A partir de este criterio, el desempate se basa en el rendimiento general de los equipos durante la fase de grupos del Mundial 2026, es decir, considerando los tres partidos disputados. La regla se divide en tres criterios más pequeños, en el siguiente orden:
Diferencia de goles general
Total de goles marcados
Juego limpio: toma en cuenta las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y cuerpo técnico
Tercer criterio: ranking FIFA
Si el empate persiste tras aplicar los criterios anteriores, el siguiente paso se basa en la clasificación FIFA. Esta regla establece que el equipo mejor clasificado en la lista más reciente de la entidad se clasifica para la fase eliminatoria.
¿Y los terceros clasificados?
En el Mundial 2026, una de las principales novedades es la clasificación de los ocho mejores terceros clasificados para la fase eliminatoria de la Copa. Para ello, la FIFA ha establecido los siguientes criterios de desempate, en este orden:
Puntos obtenidos en la fase de grupos
Diferencia de goles
Goles marcados
Juego limpio: tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y cuerpo técnico
Posición en la clasificación FIFA más reciente.