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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 10 de agosto

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C

10 de agosto de 2026 7:26 hs
Vuelve el frío, vuelven los abrigos
Vuelve el frío, vuelven los abrigos Camilo dos Santos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 10 de agosto una jornada marcada por las bajas temperaturas, con mínimas de hasta 0 °C, heladas en varias zonas del país y algunos chaparrones en el este.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos soplarán del suroeste al sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

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Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, aunque con períodos de cielo algo nuboso. Inumet advierte además por bajas temperaturas, con vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.

El este tendrá la mínima más baja: 0 °C

La zona este será la más fría del país este lunes, con una mínima prevista de 0 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, y se esperan chaparrones, heladas, nieblas y neblinas. El viento será del suroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

Para la tarde y la noche se pronostica cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas, bancos de niebla y bajas temperaturas. Los vientos serán del sureste y sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de 40 km/h.

Heladas y 1 °C de mínima en el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1 °C y una máxima de 14 °C.

Inumet prevé una mañana clara y algo nubosa, con heladas y bajas temperaturas. El viento será del sureste y sur, de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará algo nuboso y nuboso y continuarán las bajas temperaturas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

Cómo estará el tiempo en el norte

Para el norte del país, Meteorología pronostica una mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa y también se esperan heladas. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo algo nuboso y nuboso. El viento continuará del sureste, entre 10 y 30 km/h, y también podrá registrar rachas de 40 km/h.

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