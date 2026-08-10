Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 10 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este lunes 10 de agosto una jornada marcada por las bajas temperaturas , con mínimas de hasta 0 °C , heladas en varias zonas del país y algunos chaparrones en el este.

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C .

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso . Los vientos soplarán del suroeste al sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

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Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, aunque con períodos de cielo algo nuboso. Inumet advierte además por bajas temperaturas , con vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.

El este tendrá la mínima más baja: 0 °C

La zona este será la más fría del país este lunes, con una mínima prevista de 0 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, y se esperan chaparrones, heladas, nieblas y neblinas. El viento será del suroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

Para la tarde y la noche se pronostica cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas, bancos de niebla y bajas temperaturas. Los vientos serán del sureste y sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de 40 km/h.

Heladas y 1 °C de mínima en el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1 °C y una máxima de 14 °C.

Inumet prevé una mañana clara y algo nubosa, con heladas y bajas temperaturas. El viento será del sureste y sur, de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará algo nuboso y nuboso y continuarán las bajas temperaturas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

Cómo estará el tiempo en el norte

Para el norte del país, Meteorología pronostica una mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa y también se esperan heladas. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo algo nuboso y nuboso. El viento continuará del sureste, entre 10 y 30 km/h, y también podrá registrar rachas de 40 km/h.