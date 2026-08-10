Crisis de la FIFA: así están los bloques entre las confederaciones que apoyan y no apoyan a Infantino tras un nuevo mensaje de UEFA, Concacaf y CAF

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , volvió a quedar bajo fuego este lunes, cuando una carta de tres de las seis confederaciones continentales, UEFA, Concacaf y AFC , subrayó que el fútbol "no pertenece a ningún individuo", en el último capítulo de la gran crisis en la institución.

"El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar —o exigir— el poder para uno mismo", señalaron en la carta conjunta.

"Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado", añadieron las confederaciones europea (UEFA), de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (Concacaf), y asiática (CAF) en una "carta abierta a la familia del fútbol".

No firmaron la misiva los dos grandes apoyos que mantiene Infantino, la CAF (África), que cuenta con 54 federaciones nacionales, la influyente Conmebol, con diez federaciones pero entre ellas Brasil y Argentina, ni la modesta OFC de Oceanía, con 13 países adscritos.

La FIFA denuncia "un esfuerzo concertado para socavar" a Gianni Infantino, tras reiteradas denuncias por su proyecto de inversiones privadas

Crisis en el fútbol: la UEFA mantiene el boicot a los Mundiales y ya no confía en Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Por ahora único candidato declarado, Infantino debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido en marzo por cuatro años en un cargo que ocupa desde 2016.

De hecho, la FIFA subrayó el apoyo de la CAF y de la Conmebol en el arranque de su último comunicado, publicado el sábado, cuando salió en defensa de su presidente.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (izquierda), se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino (derecha) Getty Images

En el texto, enviado casi a la medianoche europea, denunció "un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavarla a ella y a su presidente".

Un día antes el diario británico Telegraph publicó que Infantino, secretario general de la UEFA de 2009 a 2016, habría utilizado su poder para garantizar el ascenso de una empleada de la institución con la que mantenía una relación íntima.

El diario, que no cita sus fuentes, relata que esta empleada, después de ser promovida durante un tiempo en la UEFA, recibió una "indemnización de seis cifras" en el momento de su salida —en un año no precisado—, además del pago de gastos de escolaridad en una escuela de negocios por un importe de unos 50.000 euros (57.800 dólares).

Contactada por la AFP, la confederación europea admitió "que se efectuó un pago" en ese momento, "acompañado de la liquidación de los gastos de un programa de MBA en una escuela de negocios local".

Gianni Infantino recibiendo la candidatura 2030 junto a Alejandro Domínguez, Robert Harrison, Ignacio Alonso y Claudio Tapia FIFA

La tormenta en el planeta fútbol había comenzado con la revelación a finales de julio del controvertido proyecto de Infantino, finalmente abandonado, de abrir la FIFA a inversores privados.

El miércoles el italo-suizo organizó una reunión de crisis en Marruecos que concluyó con "pleno apoyo" de la dirección a su presidente y "disculpas por los errores" relacionados con la toma de decisiones en el proyecto de privatización.

"No fue nuestra intención que el Consejo ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, que debería haberse gestionado de otra manera", afirmó la institución en un comunicado publicado al término del encuentro.

Boicot al Mundial

Un día después la UEFA, cabeza de lanza en la crítica a Infantino, mantuvo su amenaza de boicotear las Copas del Mundo, considerando insuficiente la mera retirada del controvertido proyecto y las "disculpas" ofrecidas.

La carta enviada por el organismo mundial a sus 211 federaciones miembros "presenta esto como un fallo de comunicación, cuando lo que el fútbol ha presenciado es un fallo de juicio", una "ruptura fundamental de la confianza hacia las instituciones a las que la FIFA está llamada a servir", esgrimieron UEFA, Concacaf y CAF este lunes.

"Hay silencio donde debería haber responsabilidades, distancia donde debería haber transparencia. No son las cualidades que el fútbol merece encontrar en su liderazgo", denunciaron este lunes los presidentes y secretarios generales de las tres confederaciones.

AFP

FUENTE: Por Pablo Melian, AFP