La FIFA denuncia "un esfuerzo concertado para socavar" a Gianni Infantino, tras reiteradas denuncias por su proyecto de inversiones privadas

La FIFA denunció "un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente", Gianni Infantino , este sábado en un comunicado, en medio de la tormenta provocada por el proyecto abortado de abrir la institución a inversores privados.

Infantino, candidato a su propia sucesión al frente de la FIFA en marzo, ha sido duramente criticado, especialmente por la UEFA , que mantuvo el jueves su amenaza de boicotear las Copas del Mundo al considerar insuficiente la mera retirada del controvertido proyecto.

"La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA , los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido. El Presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las Asociaciones Miembro de la FIFA y continúa sirviendo con su mandato", afirmó la Federación en un comunicado publicado este sábado por la tarde.

"Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente . Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos de la FIFA", continúa el mensaje.

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El organismo indicó que en las últimas semanas se han realizado "afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos relacionados con la FIFA y su presidente", y remarcó que "la especulación y la insinuación no deberían presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera".

"El presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en el juego y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el fútbol mundial. El cambio inevitablemente desafía a los intereses establecidos, pero el desacuerdo con ese cambio no puede justificar esfuerzos para socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA o la institución que fue elegido para liderar", postuló.

FIFA expresó que acoge "con agrado" el "escrutinio legítimo", pero indicó que este "no es una licencia para distorsionar hechos, amplificar alegaciones no fundamentadas o fabricar distracciones diseñadas para socavar el progreso", y advirtió que "cuando la cobertura sea inexacta o engañosa, la FIFA la desafiará directamente y con vigor".

La responsabilidad de la FIFA es hacia sus 211 Asociaciones Miembro y hacia el fútbol en todo el mundo. No nos dejaremos distraer ni desviar de fortalecer la organización, cumplir con nuestras Asociaciones Miembro y continuar con el trabajo de hacer del fútbol verdaderamente global. A través del Presidente de la FIFA y la administración de la FIFA, nuestro enfoque permanece firmemente en esa misión, y estamos más decididos que nunca a cumplirla.