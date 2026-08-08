El insólito momento que quedó grabado en el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú por la Segunda División: tiró la pelota afuera y provocó un choque en la ruta

El fútbol uruguayo siempre tiene la capacidad de sorprender a propios y extraños , y este sábado volvió a hacerse viral en las redes sociales gracias a un insólito momento que se vivió en el encuentro entre Uruguay Montevideo y Paysand ú por la Segunda División Profesional , en el Parque Ancap.

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Todo ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo , como se ve en un video subido a X por el usuario @leichh16. Tras un córner lanzado por el local, Paysandú rechazó e intentó realizar un contraataque , pero un defensa se interpuso en el medio de la cancha y lanzó la pelota hacia afuera del estadio.

El Parque Ancap está ubicado al costado de la Ruta 1 , en los accesos a Montevideo , por lo que la pelota cayó picando en esa vía . Según se puede ver en la grabación, un auto se topó con la pelota y tras bajar la velocidad la lanzó hacia adelante mientras iba en dirección a Montevideo.

A pocos metros, una camioneta blanca que viajaba detrás también entrefrenó, pero otra camioneta negra estaba muy cerca y no pudo detenerse antes de chocar de atrás al segundo vehículo.

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El maravilloso fútbol de la B en el Parque ANCAP. pic.twitter.com/yqCgcD3SAO — tuki (@leichh16) August 8, 2026

El video generó miles de interacciones en redes sociales, e incluso fue levantado por varios medios de Argentina.

Uruguay Montevideo terminó ganando el partido 1-0 con gol de Lucas Rodríguez, un resultado que cortó la racha de cinco partidos consecutivos ganados por Paysandú.

El celeste de Pueblo Victoria alcanzó los 24 puntos y está a tres unidades de la zona de playoffs para el ascenso a Primera, mientras que Paysandú quedó con 20 unidades, en la zona baja de la Segunda División.