El insólito momento que quedó grabado en el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú por la Segunda División: tiró la pelota afuera y provocó un choque en la ruta

El fútbol uruguayo siempre tiene la capacidad de sorprender a propios y extraños, y este sábado volvió a hacerse viral en las redes sociales gracias a un insólito momento que se vivió en el encuentro entre Uruguay Montevideo y Paysandú por la Segunda División Profesional, en el Parque Ancap.
Todo ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, como se ve en un video subido a X por el usuario @leichh16. Tras un córner lanzado por el local, Paysandú rechazó e intentó realizar un contraataque, pero un defensa se interpuso en el medio de la cancha y lanzó la pelota hacia afuera del estadio.
El Parque Ancap está ubicado al costado de la Ruta 1, en los accesos a Montevideo, por lo que la pelota cayó picando en esa vía. Según se puede ver en la grabación, un auto se topó con la pelota y tras bajar la velocidad la lanzó hacia adelante mientras iba en dirección a Montevideo.
A pocos metros, una camioneta blanca que viajaba detrás también entrefrenó, pero otra camioneta negra estaba muy cerca y no pudo detenerse antes de chocar de atrás al segundo vehículo.
El video generó miles de interacciones en redes sociales, e incluso fue levantado por varios medios de Argentina.
Uruguay Montevideo terminó ganando el partido 1-0 con gol de Lucas Rodríguez, un resultado que cortó la racha de cinco partidos consecutivos ganados por Paysandú.
El celeste de Pueblo Victoria alcanzó los 24 puntos y está a tres unidades de la zona de playoffs para el ascenso a Primera, mientras que Paysandú quedó con 20 unidades, en la zona baja de la Segunda División.