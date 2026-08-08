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Los mensajes del Deportivo LSM y el Inter Miami por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de la ciudad argentina de Rosario

8 de agosto de 2026 17:52 hs
Lionel Messi en el Inter Miami

Lionel Messi en el Inter Miami

Foto: AFP

El Deportivo LSM y el Inter Miami publicó un mensaje de apoyo a su futbolista Lionel Messi, luego del fallecimiento de su padre Jorge Messi ocurrido en las primeras horas de este sábado.

Horas después de lo acontecido, y luego de que clubes como el Barcelona y Newell's Old Boys publicaran comunicados sobre el fallecimiento, el Deportivo LSM, club del que Messi es dueño junto a Luis Suárez, realizó una publicación para acompañar al astro argentino.

"Acompañamos a Leo, su familia y amigos en este difícil momento", se lee en el mensaje publicado por el club uruguayo.

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Inter Miami, por su parte, también publicó un mensaje para dar su apoyo a los Messi.

Cómo fue la última aparición pública de Jorge Messi junto a su hijo Lionel

El comunicado oficial del sanatorio sobre la muerte de Jorge Messi

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", escribió el club de la MLS en su publicación.

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El Inter Miami jugará ante Monterrey este sábado a las 21:00 por la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de Estados Unidos y México.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de la ciudad argentina de Rosario, donde permanecía internado. La institución médica confirmó el fallecimiento a través de un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, y expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos.

La institución también informó que no difundirá detalles sobre el cuadro médico que atravesaba ni sobre las circunstancias de su muerte, debido a las normas de protección de datos de los pacientes y al respeto por la privacidad.

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